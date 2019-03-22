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Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе

23.03.2019 00:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
АиФ

Герой нашего материала уверен: определённо! И поделился с «АиФ» тем, какие трудности возникли при строительстве, сколько ушло средств и на чём можно сэкономить.

Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городеРассказчик - Илья Латышев, юрист.

Предыстория

Я давно мечтал жить за городом. Планировал построить большой новый дом и переехать в него всей семьёй. Однако развёлся и выставил свою квартиру на продажу. Посмотрел цены на съёмное жилье и понял, что лучше вложу деньги в ремонт старого дома и перееду жить туда. Осуществлю мечту и проверю, подходит ли мне сельская жизнь.

Я купил дом в мае 2015 года у пожилой женщины, у которой были пятеро детей. Она приняла мудрое решение: продать его при жизни и самой поделить деньги между детьми, чтобы они не перессорились из-за наследства.

Дом находится в деревне под Радошковичами, это 30 км от МКАД.


Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
Фото: АиФ

 

Начало работы

Из коммуникаций в доме было только электричество. Электропроводку я заменил сразу же. Тогда же сделал внутреннюю отделку и четыре лета использовал дом как дачу.

Для постоянного проживания требовалось провести воду, канализацию, решить вопрос с отоплением. В доме сохранились две старые печи, однако эксплуатировать их было небезопасно. Плюс требовалось переделать пристройку к дому, в которой были прихожая и кладовка. Она уже свое отслужила.

Ремонт начался со сноса этой пристройки. Вместо неё возвели новую в комплексе с террасой. Параллельно со строительством пристройки электрик поменял разводку по дому. Далее утеплили пол, немного изменили отделку на кухне. Я обустроил коммуникации: сделал колодец, провёл воду в дом, местную канализацию (соответственно, появился полноценный санузел).

Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
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Основная сложность в моём случае касалась вопроса с отоплением. Изначально я хотел поставить котёл на дровах. Но, когда мне рассчитали стоимость одной лишь котельной, я понял: это выходит за рамки моего бюджета, даже если котёл будет не самый дорогой. Мне посоветовали поставить электрокотёл - он работает в автоматическом режиме, и его установка в разы дешевле дровяного. Однако электрокотёл требовал отдельного счётчика и, соответственно, отдельного ввода в дом. Я обратился в РЭС за техусловиями на ввод электричества. Мощность котла - минимум 6 кВт, поэтому с учётом иной бытовой техники на дом нужна мощность хотя бы 10 кВт. А в РЭС меня огорошили, сообщив, что у нас трансформатор на всю деревню даёт 16 кВт, поэтому 10 кВт только на мой дом они выделить никак не могут… Пришлось от идеи электрокотла отказаться. Поставил классный камин и электроконвекторы в качестве поддерживающего источника тепла.

Почти весь ремонт я сделал сам, с помощью друзей. Специалистов привлекал только для закладки колодца и канализации. Для устройства колодца пригласил людей, которые соседу копали, для канализации - по рекомендации.

Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
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Уроки на будущее

Я понял, что нужно планировать запас по деньгам и времени. Есть народная мудрость: изначальную сумму сметы нужно умножить на два, а временной ресурс - на три. Так вот, она работает. Смету нужно составлять, если есть возможность. Тогда будет понятно, на какую сумму ориентироваться. Но нужно понимать, что в процессе ремонта всё много раз поменяется: появятся другие идеи, что-то придётся сделать не так, как предполагалось, от чего-то захочется отказаться.

Я не делал чёткую смету с подсчётом стоимости всех материалов и работ. У меня в голове была сумма в 5000 долларов (я бы отдал её за год аренды жилья). Ремонт мне обошёлся уже в 10 000. Думаю, итоговая цифра будет в районе 10 500. Ничего лишнего я не покупал. Только камин оказался почти вдвое дороже того, который я планировал изначально. Но он лучше.

Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе Новая директива. Ждать ли больших изменений в сфере строительства?

Можно сэкономить на стройматериалах, если искать наименьшую цену через Интернет. На специалистах тоже можно - цена на одни и те же работы может различаться в разы. Если есть возможность что-то сделать самостоятельно - так и поступайте. Например, ввод воды и разводку по дому мне оценили в 750 долларов (включая работу и материалы), а своими силами мы уложились в 350 долларов.

Но лучше стараться ни на чём сильно не экономить: неизвестно, как это потом аукнется. Я, например, купил недорогую металлическую дверь. Замки там были хлипкие, поэтому сразу было понятно, что их придётся менять. Но я и предположить не мог, что у замков окажется нестандартный размер. И я еле-еле нашел только один надежный замок с ручкой. А верхнего замка такого размера просто не было… Вот и экономия! Купил бы дверь на 100 долларов дороже - там бы сразу были хорошие замки, и не пришлось бы тратить время на поиски нового.


Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
Фото: АиФ

Мой совет: по всем вопросам нужно искать информацию. Либо в Интернете, либо у знающих людей, мнению которых вы доверяете. Особенно если вы делаете работу сами и не имеете специальных познаний в этой сфере. Везде есть свои нюансы. И не нужно зацикливаться на одном подрядчике. Как показал опыт всех моих знакомых, которые строились, - подрядчики со временем портятся, и их надо менять.

Домик вашей мечты. Может ли деревенская хата заменить жилье в городе
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Итоги

Я начал ремонт в 20-х числах сентября. Планировал закончить в январе, но по субъективным причинам 1,5 месяца у нас «вылетели», заканчиваем только сейчас. Думаю, вскоре всё запланированное на первый этап уже будет готово. Тогда начнём второй - надо обшить пристройку (а может быть, и весь дом) доской, а также поменять доски на фронтонах.

В целом я доволен ремонтом. Со временем начну строить новый дом, а старый будет гостевым. С нетерпением жду переезда, чтобы всецело воспользоваться результатами ремонта.

 
 
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Ремонт - дело непростое. А уж на модернизацию деревенского дома отважится не каждый. Стоит ли мечта о загородном жилье потраченных сил?
 
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