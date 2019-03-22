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Сок есть? Сока нет... Жители Бреста возвращаются ни с чем из леса
23.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня нас проинформировали жители города, которые пытались привезти из леса сок (приобретя его официально) о том, что нет смысла ехать без записи, потому что сока практически нет - он едва-едва капает.
Желающих получить сок много, а он не идёт. По всей видимости, не хватает влаги.
Подобная ситуация сложилась, по крайней мере, в Чернавчицком лесничестве. Может быть, что-то изменится, хотя в ближайшее время дождей не прогнозируется.
В любом случае, чтоит сначала позвонить в лесхоз и уточнить - можно ли к ним приехать.
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