Сок есть? Сока нет... Жители Бреста возвращаются ни с чем из леса

Сегодня нас проинформировали жители города, которые пытались привезти из леса сок (приобретя его официально) о том, что нет смысла ехать без записи, потому что сока практически нет - он едва-едва капает.



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Желающих получить сок много, а он не идёт. По всей видимости, не хватает влаги.



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Подобная ситуация сложилась, по крайней мере, в Чернавчицком лесничестве. Может быть, что-то изменится, хотя в ближайшее время дождей не прогнозируется.



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В любом случае, чтоит сначала позвонить в лесхоз и уточнить - можно ли к ним приехать.



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