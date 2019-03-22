СМС-мошенники просят вернуть якобы ошибочно зачисленный платеж

Новый развод? Сразу ряд жалоб на подобное поступило нам, будьте бдительны!



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Суть в том, что сначала сами же присылают смс о том, что на номер зачислены деньги. А затем просят вернуть их. Никаких денег при этом не зачисляется, но добрый человек может и вернуть, не проверив до конца ситуацию с балансом.



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Обратите внимание, что когда на счёт зачисляются деньги, приходит сообщение от оператора.