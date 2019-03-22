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СМС-мошенники просят вернуть якобы ошибочно зачисленный платеж
23.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Новый развод? Сразу ряд жалоб на подобное поступило нам, будьте бдительны!
Суть в том, что сначала сами же присылают смс о том, что на номер зачислены деньги. А затем просят вернуть их. Никаких денег при этом не зачисляется, но добрый человек может и вернуть, не проверив до конца ситуацию с балансом.
Обратите внимание, что когда на счёт зачисляются деньги, приходит сообщение от оператора.
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