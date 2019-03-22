Даже приятно посмотреть, когда вот так вот увозят того или иного нарушителя:



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64574.php

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Несомненно, дело нужное и полезное - а то превратили, понимаешь, город в автостоянку. Нечего тут - нельзя, значит нельзя.

Но бывают и иные случаи, и их становится больше:

К слову, подобное видео - не первое, есть ещё, но мы не стали их публиковать из-за присутствия большого количества ненормативной лексики в адрес... ну, вы понимаете.