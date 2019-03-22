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Водители Бреста недоумевают, почему автомобили эвакуируют "боком"?
23.03.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Даже приятно посмотреть, когда вот так вот увозят того или иного нарушителя:
Несомненно, дело нужное и полезное - а то превратили, понимаешь, город в автостоянку. Нечего тут - нельзя, значит нельзя.
Но бывают и иные случаи, и их становится больше:
К слову, подобное видео - не первое, есть ещё, но мы не стали их публиковать из-за присутствия большого количества ненормативной лексики в адрес... ну, вы понимаете.
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