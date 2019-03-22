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В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

23.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства прошло чествование работников жилищно-коммунального хозяйства, посвященное их профессиональному празднику.

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео
Поздравил собравшихся и вручил дипломы и благодарности лучшим коммунальщикам председатель райисполкома Сергей Кулагин.

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео
Директор УКПП «Коммунальник» Виктор Трухан отметил наградами лучших работников.

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства прошло чествование работников жилищно-коммунального хозяйства, посвященное их...
 
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