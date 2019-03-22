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В Горках поздравили работников ЖКХ: фото + видео
23.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства прошло чествование работников жилищно-коммунального хозяйства, посвященное их профессиональному празднику.
Фото Михаила Левцова
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Сегодня в зале Детской школы искусств и вокально-хорового мастерства прошло чествование работников жилищно-коммунального хозяйства, посвященное их...
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