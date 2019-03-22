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«Перезагрузка» Барановичей: Лукашенко поручил развивать средние города Беларуси
23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Средние города Беларуси должны сравняться по уровню жизни с областными центрами. Об этом сегодня говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области. Город
«Я прочитал в интернете все ваши замечания. Все. И о том, что улицы плохо подмели, и о том, что президент придет, и прочее», – пошутил Лукашенко на встрече с жителями города.
«Председатель комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали нас. Сейчас мы посмотрим, кто тут начинает шалить с ценами», – ответил глава государства.
«Благодаря атомной станции мы снизим закупки природного газа на четверть. Потихоньку выкарабкаемся», – отметил лидер.
Барановичи, по белорусским меркам, – город средний. Население – 180 тысяч человек, десятки предприятий. Долгое время такие города развивались без определенной экономической концепции. Экспериментальной площадкой в прошлом году стала Орша. У каждого местного убыточного завода появился свой план оздоровления. В этом году пришел черед Барановичей.
«В мае у вас будет нормальное стрельбище. А зимой приеду к вам – пробежимся», – пообещал Лукашенко.
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На встрече с жителями города белорусский лидер пообещал снизить цены на электричество и постепенно отказаться от закупки газа.
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