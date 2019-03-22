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«Перезагрузка» Барановичей: Лукашенко поручил развивать средние города Беларуси

23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Средние города Беларуси должны сравняться по уровню жизни с областными центрами. Об этом сегодня говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Брестской области. Город Барановичи, который посетил президент, уже через два года должен преобразиться – такое поручение дал глава государства. О том, как это должно произойти – рассказал корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

«Я прочитал в интернете все ваши замечания. Все. И о том, что улицы плохо подмели, и о том, что президент придет, и прочее», – пошутил Лукашенко на встрече с жителями города. 

Зарплаты, пенсии, ремонт дорог, новые рабочие места. Каждый из жителей Барановичей пытался задать свой вопрос президенту. Но главный вопрос выкрикивали чаще всего – рост цен.

«Председатель комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали нас. Сейчас мы посмотрим, кто тут начинает шалить с ценами», – ответил глава государства. 

А вот цены на электричество, пообещал президент, в ближайшее время могут немного снизиться. Это произойдет с запуском первого блока белорусской атомной станции. От экспорта российского газа страна будет потихоньку уходить.

«Благодаря атомной станции мы снизим закупки природного газа на четверть. Потихоньку выкарабкаемся», – отметил лидер.

Барановичи, по белорусским меркам, – город средний. Население – 180 тысяч человек, десятки предприятий. Долгое время такие города развивались без определенной экономической концепции. Экспериментальной площадкой в прошлом году стала Орша. У каждого местного убыточного завода появился свой план оздоровления. В этом году пришел черед Барановичей. 

«Перед нами стоит задача развить экономику этих регионов. Чтобы были рабочие места и была зарплата для людей. И на этой основе решать социальные вопросы, сократив до минимума разрыв жизни населения, допустим между Минском и Барановичами», – заявил президент.

На перезагрузку промышленности – два года. Президент требует использовать все возможности, особенно – транзитные. Ведь Барановичи находятся на Шелковом пути из Китая в Европу. А пока начали с текущих проблем. В частности, президент решил вопрос с инвентарем для юных биатлонистов.

«В мае у вас будет нормальное стрельбище. А зимой приеду к вам – пробежимся», – пообещал Лукашенко.

От юниоров президент ждет результат. Сейчас в этом виде спорта идет смена поколений. От выступления белорусских биатлонистов на недавних чемпионатах мира и Европы – одно разочарование. Места олимпийских чемпионок Домрачевой и Скардино пока вакантны.



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На встрече с жителями города белорусский лидер пообещал снизить цены на электричество и постепенно отказаться от закупки газа.
 
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