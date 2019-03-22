Welcome to Belarus: минские врачи перед Европейскими играми подтянули английский

Белорусские врачи заговорили на английском. Язык пришлось подтянуть в преддверии Вторых Европейских игр. Соревнования пройдут в Минске в июне этого года.

Подготовка к Европейским играм в столице идет полным ходом. Усовершенствования коснулись самых разных сфер. Так, больницу скорой помощи дооснастили современным оборудованием, а также открыли на ее базе новое отделение короткого пребывания. Спецподготовку прошел и персонал, которому рекомендовали подтянуть лингвистические навыки.

«Около 80-ти наших врачей из 400 владеют иностранными языками, а преимущественно английским. И этого вполне достаточно. Мы будем планировать дежурства по приемному отделению, по стационару во время Европейских игр с учетом фактора знания иностранного языка», – сказал главный врач Минской больницы скорой медицинской помощи Андрей Борисов.

Минская больница скорой помощи – одно из крупнейших лечебных учреждений СНГ. Руководство уверяет, что в дни соревнований усиления не потребуется. Здесь и без того ежедневно дежурят 150 выездных бригад.