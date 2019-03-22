﻿ Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин

23.03.2019 00:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Из центрального региона в Чунцин прилетели странные для здешних мест мастера: гончар, ложкарь и прядильщица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин

Как отметил Анатолий Исаченко, творческий обмен опытом – это первый шаг к взаимопониманию между народами. Также состоялась встреча делегации Минщины с ректором университета города китайской провинции.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин

Стороны договорились об обмене преподавателями и учащимися. Кроме того, в Чунцине открыли Центр изучающего Беларуси и фотовыставку, состоялся большой концерт музыкантов Минской области.

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин

Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из центрального региона в Чунцин прилетели странные для здешних мест мастера: гончар, ложкарь и прядильщица, сообщили в программе «Минщина» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Уручье сильный ветер сдул остановку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика