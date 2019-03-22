|
Творческий обмен: как проходит визит делегации из Беларуси в китайскую провинцию Чунцин
Новости Беларуси. Из центрального региона в Чунцин прилетели странные для здешних мест мастера: гончар, ложкарь и прядильщица, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как отметил Анатолий Исаченко, творческий обмен опытом – это первый шаг к взаимопониманию между народами. Также состоялась встреча делегации Минщины с ректором университета города китайской провинции.
Стороны договорились об обмене преподавателями и учащимися. Кроме того, в Чунцине открыли Центр изучающего Беларуси и фотовыставку, состоялся большой концерт музыкантов Минской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Из центрального региона в Чунцин прилетели странные для здешних мест мастера: гончар, ложкарь и прядильщица, сообщили в программе «Минщина» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)