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В Уручье сильный ветер сдул остановку

23.03.2019 00:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье сильный ветер сдул остановку: конструкция легла на бок, а с кровли одного из жилых домов оторвался кусок железа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Уручье сильный ветер сдул остановку

На улице Веры Хоружей повалило старый каштан. Под напором ветра едва устоял рекламный щит в Каменной Горке. Эти кадры сняты на мобильный на перекрестке Колесникова и  Владислава Голубка.

В Уручье сильный ветер сдул остановку

Весь день столичные спасатели держали руку на пульсе, но их помощь не понадобилась. МЧС напоминает: в такую погоду рекомендуется обходить шаткие строения, а авто парковать вдали от деревьев.

В Уручье сильный ветер сдул остановку

В Уручье сильный ветер сдул остановку
 
 
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Новости Беларуси. В микрорайоне Уручье сильный ветер сдул остановку: конструкция легла на бок, а с кровли одного из жилых домов оторвался кусок железа, сообщили в...
 
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