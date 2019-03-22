«Беру то, что качественное». Покупатели рассказали, нужны ли им на ценниках суммы за килограмм

С 21 февраля этого года магазины обязали указывать на ценниках цену за килограмм или литр. Это требование касается не только обычных магазинов, но и онлайн. FINANCE.TUT.BY посмотрел, все ли магазины уже выполняют это требование и что думают о нововведении покупатели.





Ввести «честные ценники» было решено для того, чтобы покупателям было проще ориентироваться в ценах на товары. Все чаще на полках в магазинах появляются бутылки не с литром кефира, а с 900 миллилитрами, пачки не с килограммом гречки, а с 900 граммами. Чиновники посчитали, что это вводит людей в заблуждение. Ведь разница в стоимости в несколько десятков копеек для кого-то может быть принципиальной. Да и производителей это, вероятно, отобьет желание уменьшать вес продуктов.

Указывать цену за килограмм должны все торговые объекты, которые реализуют продукты. Исключение — киоски, разносная и развозная торговля, торговые автоматы, а также правило не распространяется на продавцов на рынках, ярмарках и аукционах. Даже в рекламных буклетах и каталогах должна быть написана цена за килограмм.

Не указывать стоимость килограмма или литра можно только на штучные продукты — те, что весят меньше 50 граммов, алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия, а также товары, которые продаются в определенном наборе. Кстати, раньше анонсировалось, что «честную цену» будут писать на ценниках на стиральные порошки, моющие средства и прочую бытовую химию. В конечном варианте постановления, которое вступило в силу, требование распространяется только на пищевые продукты.





Мы обошли с десяток магазинов и посмотрели, все ли продавцы уже выполняют требование.

Крупные торговые сети подошли к вопросу основательно. Многие уже давным-давно указывают все нужные данные. А вот мелкие магазинчики, к примеру, в подземных переходах, до сих пор не обзавелись правильными ценниками. Кстати, отсутствие на них информации о стоимости килограмма или литра продукта — это нарушение правил торговли, за которое продавцов могут привлечь к административной ответственности и дать штраф до 10 базовых — 255 рублей. А за повторное нарушение в течение года — от 10 до 30 базовых или 255 — 765 рублей.

В Главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что «пока не проверяли, как торговые объекты выполняют требование, но при случае проверят».

В некоторых магазинах цена за килограмм на ценниках написана очень мелким шрифтом, без лупы не рассмотреть. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, что единых требований по размеру шрифта нет.

— У магазинов есть обязанность разместить информацию. А как они будут ее размещать — это на их усмотрение. У всех ценники разные, поэтому каждый решает для себя, — сказали в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что с жалобами по поводу оформления ценников в торговых объектах к ним пока никто не обращался.





А заметили ли нововведение покупатели и что они думают по этому поводу?

— Если честно, я вообще не обратила внимание, что на ценниках появилась такая информация, — призналась покупательница в одном из минских магазинов. — Думаю, что она будет полезна для людей, которые тщательно следят за своими расходами и экономят. Я же просто беру с полок то, что привыкла.

Еще один покупатель сказал, что «он не настолько ограничен в средствах, чтоб смотреть на цену за литр и искать то молоко, которое на 3 копейки дешевле».

— Для меня эта информация не актуальна. Я не выбираю те продукты, которые дешевле, а смотрю на состав и качество, — пояснил мужчина.

— Да, я заметила, что некоторые производители постепенно меняют вес продукта в упаковке. Если говорить про крупы, то некоторые уже фасуют не по килограмму, а по 700−800 граммов. Но, если честно, я не думаю, что там очень большая разница в цене за пачку 700 граммов и 800 граммов. В основном это зависит от марки торговой. Если брать импортные макароны, так они и стоить будут гораздо дороже, а наши все недорогие, — делится своим мнение покупательница в столичном гипермаркете.

— Я пару раз смотрел, какое масло сливочное дороже, — рассказывает пожилой мужчина. — Так что можно сказать, что для меня это полезная информация. Сейчас все стали уменьшать вес упаковок. Растительное масло в литровых бутылках — редкий случай, как и молоко. Сметана по 180 граммов вместо 200. Поэтому, наверное, стоит прописывать стоимость килограмма и литра.