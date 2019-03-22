«В подъезде начали расти грибы». Изучаем эмоции читателей после ремонтов на «Доске позора»

Все согласятся, что обрывающиеся на полпути тротуары и насыпанный в грязь асфальт радовать не могут. А какие эмоции вызывают капремонты, после которых на стенах растут грибы? В этот раз на « Доску позора » попали довольно забавные ляпы строителей, проектировщиков и самоделкиных.

Начнем с того, что критика — вещь полезная. Как сообщают нам жители с улицы Золотая Горка в Минске, после опубликованной фотографии разобранного пешеходного перехода «дорожку к школе оперативно заасфальтировали, спасибо».



До и после. Фото предоставлено читателем

А вот чудо-лестница в столичном микрорайоне Веснянка, в 50 метрах от проспекта Победителей, между домами 85 и 89/3. Жители ходят этим путем в «Евроопт» и «Остров чистоты». Она в аварийном состоянии не первый год. На « Доску позора » она уже попадала — тогда в образовавшуюся яму воткнули осыпавшуюся елку. Как вам такая реакция на критику: теперь там вот такое заграждение.



До и после. Фото предоставлено читателем

Минск, улица Плеханова, 16. Смотрите, какое решение проблемы нашли: не хватало длины водосточной трубы — сделали отбойник из листа оцинковки.





Смолевичским коммунальникам стоит поучиться у минских: они даже до отбойника не додумались — вода годами льется по стене дома. Улица Социалистическая, 52.



Фото предоставлено читателем

Ситуация с тротуаром возле школы № 62 в Минске по улице Асаналиева. Дети ходят в школу по проезжей части или по парковке. Там, где должен быть тротуар, ездят машины.



Фото предоставлено читателем

Витебск, улица Лазо, 92. У каждой лампы в подъезде должен быть защитный плафон. Но это в теории. А если плафонов нет, да к тому же крепление патрона сломалось? Об этом теория тактично умалчивает. Но никто не отменял творческий полет мысли электрика. Дабы лампа не расплавила провода и пластиковый короб снизу, электрики придумали инженерную конструкцию из стальной проволоки под символическим названием «жучок» (не путать с конструкцией в электропредохранителе).



Фото предоставлено читателем

Читатели из Фаниполя после статьи «Как в Дзержинске строили дороги, а получили огромные лужи» пишут следующее: у них в районе жилой застройки также строились дороги, которые как бы есть, но их нету.



Фото предоставлено читателем

И такую ситуацию можно найти практически в любом городе. Вот, например, как выглядят улицы Малиновая, Циалковского, Сиреневая, Зеленая, Полевая в Сморгони. Автор фото пишет, что «уникальная технология подсыпки дорог глиной с песком за десять лет не доказала свою эффективность, но местное ЖКХ надеется, что на одиннадцатом году эта глина точно превратится в асфальт!».











Дорога возле жилого дома в Минске по улице Притыцкого, 112. Прошел ремонт с заменой труб. За это спасибо, но что теперь делать с грязевой ванной под домом?



Фото предоставлено читателем

Чудо строительной мысли в Воложине — пандусы на лестницах. Ступени между полозьями должны быть ниже, но нет. «Приходится коляску тянуть боком, потому как они упираются в ось между колесами», — пишет читательница.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Голубева, 22 -1. Ступеньки к четвертому подъезду со стороны улицы находятся в аварийном состоянии. Сообщают, что заявка на 115.бел была отправлена в мае 2018 года. Ответа до сих пор нет.



Фото предоставлено читателем

Могилев, район улицы Мовчанского — проспекта Димитрова. Тротуар находится недалеко от общежития.



Фото предоставлено читателем

Агрогородок Михановичи. Фото с улицы Привокзальной, недалеко от аптеки и банка. Асфальт не укатывали, а утаптывали, бордюры не ставили. Как долго проживет эта дорожка?











Минск, проспект Газеты «Звязда», 23, пятый подъезд. Так выглядит половинчатый ремонт: ступеньки в подъезд отремонтировали только частично. Продолжение будет?





Минск, улица Кедышко, 14, второй подъезд. Жители сообщают, что ремонт теплосетей производился в декабре-январе. В таком виде все и оставили.





Мир, улица Сташевской после реконструкции. Автор фото поясняет, что «сделали новую пешеходную дорожку, а соединить со старой забыли. Да еще и водоотводный желоб от прилегающих дворов „похоронили“ вместе с дорожкой — раньше он доходил до проезжей части. Воде некуда теперь уходить».



Фото предоставлено читателем

Минск. Пешеходный переход от дома № 52 по улице Серова к дому № 31. При реконструкции ДС «Серова» руки-ноги строителей не дошли пару метров.



Фото предоставлено читателем

А это там же, возле ДС «Серова». Пешеходная дорожка к дому № 52 не перезимовала. Плитку уложили в ноябре 2018-го.



Фото предоставлено читателем

Минск. Скамейка на автобусной остановке «Каганца» в Минске (Лошица). Высота 20−25 см.



Фото предоставлено читателем

Острошицкий Городок, улица Шоссейная, 16. Вот как описывает проблему автор фото: «Лет пять назад у нас в подъезде выбили часть стены: меняли старые протекающие трубы ливневки. Поставили новые, но вода все так же течет мимо — в дождь и при таянии снега в подъезде потопы. В этом году у нас стена промокла насквозь в квартиру. И да, дыры решили не заделывать».



Фото предоставлено читателем

Детская площадка возле дома № 24 по улице Чюрлениса в Минске. Вода стоит постоянно, что является строительной ошибкой, сделанной при проектировании. Зато детям радость!



Фото предоставлено читателем

На улице Варвашени в небольшом скверике отремонтировали давно разбитую пешеходную дорожку. Но чего-то не хватило…



Фото предоставлено читателем

Минск. Дорожка к остановке «Космонавтов, 17» по улице Космонавтов. Налево — грязь, направо — грязь.



Фото предоставлено читателем

Могилев, возле остановки «Якубовского». Дорожка здесь не совсем обычная — упирается в дорожный откос. Вопрос: для кого ее строили?



Фото предоставлено читателем

Просто кран в Жлобинском роддоме.



Фото предоставлено читателем

Островец, около нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Эту дорожку прокладывали для сантехников — не просто так же она упирается в канализационные люки.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Дунина-Марцинкевича, 6, девятый подъезд. Нам пишут, что осенью, после летнего капремонта крыши, на девятом этаже возникла сильная течь потолка на лестничной площадке и в тамбуре: «На месте течи стали расти грибы!!! В ЖЭСе № 54 и в управлении по капремонту говорят, что раньше лета проблему устранять не будут. Но до лета мы сможем замариновать огромное количество грибов! Только мы не любим маринованные грибы. Кроме того, есть прямая угроза электропроводке».











Когда не хватило трубы, но оставались обводы. Такую находчивость проявил сантехник в одном из детских центров столицы.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!