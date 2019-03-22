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Ученые советуют есть не больше двух-трех яиц в неделю

23.03.2019 08:05 — Разное | Tut.by  
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Многие годы исследователи спорят по поводу пользы и вреда употребления в пищу яиц для здоровья человека. Мнения диетологов по поводу того, сколько же яиц нужно или можно есть в неделю, зачастую сильно разнятся. Согласно результатам нового исследования американских ученых, опубликованным в медицинском журнале JAMA, два-три яйца в неделю — оптимальный для здоровья вариант, пишет BBC. Если есть яйца чаще, это может привести к повышению уровня холестерина в крови, что грозит проблемами в работе сердечно-сосудистой системы, утверждают ученые.


Источник: pixabay.com

В исследовании американских ученых приняли участие 30 тысяч человек, данные собирались в течение 17 лет.

Опасность чрезмерного потребления яиц для здоровья связана с высоким содержанием холестерина в яичном желтке. В среднем в желтке большого яйца содержится приблизительно 185 миллиграммов холестерина.

Американские ученые пришли к выводу, что употребление 300 миллиграммов холестерина в день повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти — на 18%.

Употребление 3−4 яиц в неделю, согласно исследованию, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти — на 8%.

Если есть по два яйца в день, то, как утверждают ученые, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает сразу на 27%, а риск преждевременной смерти — на 34%.

В этом исследовании не учитывался возраст участников, уровень их физической активности, а также наличие или отсутствие такой вредной привычки как курение. Также ученых не интересовал вопрос наличия высокого артериального давления у участников исследования.

Как подчеркивают исследователи, независимо от того, насколько здоровым является ваше сердце, чем больше яиц вы съедаете, тем больше рискуете заработать заболевание сердечно-сосудистой системы, в том числе ишемическую болезнь сердца или сердечный приступ.

«Наше исследование показало, что если два человека питаются одинаково, но съедают разное количество яиц, то у того, кто съедает больше яиц, риск заработать болезнь сердца выше, чем у того, кто съедает меньше этого продукта», — говорит соавтор исследования Норрина Аллен.

Есть ли противоречия?

Эти выводы ученых противоречат данным предыдущих исследований, в которых утверждалось, что употребление яиц не повышает риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или сердечного приступа.

Но, как указывает Норрина Аллен, предыдущие исследования, как правило, проводились в течение более короткого периода времени и не учитывали ряд важных факторов.

Тем не менее исследователи не исключают, что и в их работе могут быть ошибки.

Данные об употреблении в пищу яиц собирались посредством опроса участников исследования, которых спрашивали, как они питались в определенный период времени. Поэтому данные, которыми оперировали исследователи, основаны на том, что помнят участники исследования о своем питании.

Это исследование является обзорным. То есть ученые могут предположить, что употребление большого числа яиц является одной из причин возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. Но они не могут однозначно устанавливать причинно-следственную связь.

Так сколько яиц можно есть?

Норрина Аллен советует остановиться на 2−3 яйцах в неделю. Она также рекомендует тем, кто не может по каким-либо причинам следовать совету ученых, отдавать предпочтение белку и съедать меньше желтка, где в основном и содержится холестерин.

Большинство диетологов согласны с тем, что нужно ограничивать себя в употреблении не только яиц, но и других продуктов с высоким содержанием холестерина.

Впрочем, в прошлом году в журнале Heart были опубликованы результаты исследования британских ученых, которые пришли к выводу, что употребление в пищу хотя бы одного яйца в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И объясняют это тем, что яйца — один из самых насыщенных по содержанию полезными веществами продуктов питания. В яйцах содержится много белка, витамины A, D, B и B12, а также лютеин и зеаксантин, способствующие укреплению зрения.

«Съедать одно или даже два яца в день — это здорово. Не надо их бояться», — считает доктор Фрэнки Филипс из Британской диетологической ассоциации.

Он, правда, предупреждает — яйцами не стоит злоупотреблять, как и любой другой пищей. В них много белка, а избыток белка в организме создает излишнюю нагрузку на почки.

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Многие годы исследователи спорят по поводу пользы и вреда употребления в пищу яиц для здоровья человека.
 
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