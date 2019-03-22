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Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

23.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

«Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров», «рабочих рук не хватает», «нужно повышать престиж рабочих профессий» — все чаще слышатся эти фразы на рынке труда. Насколько интересно, перспективно и прибыльно иметь рабочую профессию, выпускники школ района узнали во время профориентационной встречи с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства.


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

В минувший четверг в зале районного центра культуры и народного творчества был аншлаг — такой интерес к мероприятию не мог не порадовать его организаторов — активистов из колледжа. Консультации педагогов и мастеров производственного обучения, выставка тематической литературы, учебных пособий, предметов декоративно-прикладного искусства, специально разработанных буклетов для абитуриентов — все это было прекрасным подспорьем в профессиональной ориентации школьников.


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

Настоящий праздничный концерт с театральными, танцевальными, вокальными номерами открыл директор учреждения И.А. Кахоцкий, пожелавший ребятам всегда делать правильный выбор в жизни. На протяжении более часа талантливые юноши и девушки из профессионально-технического учреждения с гордостью рассказывали в песнях и видеороликах о многогранном студенчестве. Уверена, что с таким креативным рекламным подходом пополнить ряды учащихся колледжа поспешит не один школьник.


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

Итак, что дает выбор рабочей профессии? 

Востребованность на рынке труда — это первое и самое главное. Ты не останешься без работы, а, следовательно, без заработка. Выбирая профессию, очень важно учитывать, нужны ли стране специалисты такого профиля. Реальность такова, что сейчас найти работу со специальностями рабочего профиля намного легче, чем с полученными специальностями в сфере экономики или права. 

Бесплатное обучение — доступность образования. Как следствие, это позволит не доставлять лишних материальных хлопот своим родителям. Плюс к бесплатному обучению стипендия на уровне среднего специального образования, общежитие для всех нуждающихся и одноразовое питание. Дополнительные социальные бонусы — для детей-сирот и ребят из малообеспеченных семей.


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

Возможность достойного заработка в любой профессии есть. Не сомневайтесь, что, успешно освоив профессию тракториста-машиниста, водителя, электромонтера, продавца, швеи и многие другие рабочие специальности, можно найти себе работу с достойной заработной платой. Высоко оценивается труд профессионалов своего дела, трудолюбивых и исполнительных работников.


Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства
Выпускники школ Вороновского района встретились с учащимися и педагогами Вороновского ГПТК сельскохозяйственного производства

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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«Дефицит высококвалифицированных рабочих кадров», «рабочих рук не хватает», «нужно повышать престиж рабочих профессий» — все чаще слышатся эти фразы на рынке...
 
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