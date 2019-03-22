ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карточки разных банков в одном интернет-кошельке и Garmin Pay в Беларуси: топ-новости от банков

23.03.2019 08:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На этой неделе сразу два банка заявили о том, что теперь их интернет-банкинг стал универсальным — использовать его могут клиенты любого банка. Кроме того, на рынок выпустили несколько новых стильных карточных продуктов и новый платежный сервис бесконтактных платежей. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Карточек много — интернет-банкинг один


Это должно быть действительно удобно. Ведь у каждого белоруса в среднем есть по 3 банковские карты. Например, зарплатная, кредитная и дебетовая для поездок за границу, или бонусная карта, или карта рассрочки… Словом, вариантов масса. И, так часто бывает, все эти карточки — выпущены разными банками.

На этой неделе привести этот финансовый хаос в более удобный вид решили Белинвестбанк и Приорбанк. Зайти и оплатить в таком универсальном портмоне коммуналку или разговоры по мобильному пока не получится, но есть другие, не менее полезные, функции.

Сколько денег можно снимать с карточки за границей и сколько за это возьмет банк

Так, Приорбанк предложил добавлять в свой интернет-банк Prior Online карточки любого банка, чтобы быстро и легко совершать P2P-переводы. Новая опция позволяет в один клик переводить деньги на карты любого белорусского банка. На карточки Приорбанка переводы осуществляются бесплатно. На счета других банков и при транзакции между картами «чужих» банков — такое также возможно — с комиссией 1,2% плюс 1,5 рубля.

В Белинвестбанке доступна не только возможность переводов.

— С карты другого банка вы сможете пополнить депозит, открытый в Белинвестбанке. У вас есть возможность получать выписку по любой карте с информацией о совершенных в системе операциях, — объясняют в Белинвестбанке.

Кредиты на жилье: ставки немного снизились, но вариантов стало меньше

Теперь не только Apple, Samsung, но и Garmin Pay


фото: pixabay.com

Новый сервис для бесконтактной оплаты запустил Белгазпромбанк. Теперь совершать покупки в магазинах можно с помощью часов Garmin.

На сайте банка приводится перечень часов этой модели, для которых доступен сервис Garmin Pay, подробная инструкция по активации сервиса, схема оплаты и случаи, когда при оплате будет запрошен пароль (например, первая оплата после снятия часов с руки или отключенный датчик пульса). Работает платежный сервис с карточками системы Visa.

Появились новые предложения для тех, кто выбирает вклады в евро. Обзор «длинных» депозитов в валюте

Стильные карточки

Новыми «пластиковыми» продуктами на этой неделе порадовали два банка.

Паритетбанк начал выпускать бесконтактных карты Visa payWave в вертикальном дизайне. Для белорусского рынка это впервые. Новая линейка включает карты Visa Business, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite.


Скриншот с сайта Паритетбанка.

Альфа-Банк предложил карты для киберспортсменов. Оформить их можно в одном из четырех тематических дизайнов: FIFA, Dota2, Counter-Strike и общая игровая карта.

Обращаем ваше внимание, что обзор не носит рекламного характера и редакция выбирает новости по своему усмотрению.

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе сразу два банка заявили о том, что теперь их интернет-банкинг стал универсальным - использовать его могут клиенты любого банка.
 
Новости дня
Новости разные
 
Местную школу «заминировал» 38-летний житель агрогородка Лошница
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика