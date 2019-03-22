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Карточки разных банков в одном интернет-кошельке и Garmin Pay в Беларуси: топ-новости от банков
На этой неделе сразу два банка заявили о том, что теперь их интернет-банкинг стал универсальным — использовать его могут клиенты любого банка. Кроме того, на рынок выпустили несколько новых стильных карточных продуктов и новый платежный сервис бесконтактных платежей. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.
Карточек много — интернет-банкинг один
Это должно быть действительно удобно. Ведь у каждого белоруса в среднем есть по 3 банковские карты. Например, зарплатная, кредитная и дебетовая для поездок за границу, или бонусная карта, или карта рассрочки… Словом, вариантов масса. И, так часто бывает, все эти карточки — выпущены разными банками.
На этой неделе привести этот финансовый хаос в более удобный вид решили
Так, Приорбанк предложил добавлять в свой интернет-банк Prior Online карточки любого банка, чтобы быстро и легко совершать P2P-переводы. Новая опция позволяет в один клик переводить деньги на карты любого белорусского банка. На карточки Приорбанка переводы осуществляются бесплатно. На счета других банков и при транзакции между картами «чужих» банков — такое также возможно — с комиссией 1,2% плюс 1,5 рубля.
В Белинвестбанке доступна не только возможность переводов.
— С карты другого банка вы сможете пополнить депозит, открытый в Белинвестбанке. У вас есть возможность получать выписку по любой карте с информацией о совершенных в системе операциях, —
Теперь не только Apple, Samsung, но и Garmin Pay
Новый сервис для бесконтактной оплаты запустил
На сайте банка приводится
Стильные карточки
Новыми «пластиковыми» продуктами на этой неделе порадовали два банка.
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На этой неделе сразу два банка заявили о том, что теперь их интернет-банкинг стал универсальным - использовать его могут клиенты любого банка.
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