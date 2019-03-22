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Сегодня «прямые линии» проведут председатели областного и районного исполнительных комитетов

23.03.2019 — Разное | Полесская правда  
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Сегодня «прямые линии» проведут председатели областного и районного исполнительных комитетов
В субботу продолжится еженедельное проведение Брестским облисполкомом и Пинским райисполкомом «прямых телефонных линий».

23 марта с 9.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Васильевичем Лисом. Вопросы можно задать по телефону в Бресте 8-0162-21-31-21.

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23 марта с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет председатель Пинского районного исполнительного комитета Игорь Максимович Брилевич.

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