Эмилия Кларк рассказала об инсульте и двух операциях, из-за которых чуть не умерла

Актеры уже культового сериала «Игра престолов» не раз рассказывали о трудностях, которые им пришлось преодолевать во время съемок киносаги. Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк не стала исключением: она опубликовала откровенный рассказ от первого лица в журнале The New Yorker о пережитом инсульте, операции на мозге, которые ей пришлось пережить, когда она работала над сериалом.

В феврале 2011 года в раздевалке тренажерного зала в северном Лондоне актрисе стало плохо: она ощутила головокружение и с трудом смогла надеть обувь. Тем не менее актриса пошла на тренировку. Когда тренер попросил ее встать в планку, она почувствовала, что ее мозг словно сдавило эластичной лентой.

— Я попросила тренера сделать перерыв и вернулась в раздевалку, дошла до туалета почти ползком, опустилась на колени, продолжая испытывать сильную боль — стреляющую, стискивающую, она становилась все острее. Тогда я поняла, что происходит. Мой мозг поврежден.

Эмилии Кларк помогла женщина, которая заметила, что ей плохо. Она вызвала скорую, и актрису увезли в больницу. Ей сделали МРТ и сказали, что необходима операция на мозге — произошло субарахноидальное кровоизлияние: кровь скопилась между оболочками мозга. Это произошло из-за разрыва аневризмы сосуда головного мозга.

— Я помню, как мне сказали, что я должна подписать разрешительную форму для операции. Операция на мозге? Моя жизнь была очень полной — у меня не было времени на операцию на головном мозге. С трудом успокоилась и подписала. Потом потеряла сознание. В течение следующих трех часов хирурги чинили мой мозг. Это не будет последней операцией в моей жизни, и она будет далеко не худшей. Тогда мне было двадцать четыре года.

Операция прошла в Национальном госпитале неврологии и нейрохирургии в Лондоне. Она длилась три часа и не потребовала вскрытия черепа: хирург добрался до аневризмы через бедренную артерию. Но вследствие ее у актрисы началось расстройство речи — афазия.

— Когда я пришла в себя, то боль была невыносимая. У меня не было осознания, где я — почти ничего не видела. В моем горле была трубка. Меня тошнило без остановки.

Кларк написала, что в худшие моменты буквально просила медперсонал дать ей умереть.

— Моя работа, все мечты о том, какой моя жизнь должна быть, — все это связано с речью, с общением. Я чувствовала себя ужасно.

Спустя месяц после госпитализации Кларк покинула больницу. На второй стороне мозга у нее осталась аневризма меньшего размера, за которой нужно было следить. Актриса вернулась к работе. Она рассказала руководству HBO о проблемах со здоровьем, но они приняли решение не афишировать этот факт.

— На съемках я была собранна, что давалось нелегко. Второй сезон стал моим худшим, — рассказывает актриса. — Если честно, каждую минуту каждого дня я думала, что умираю.

В 2013 году после окончания третьего сезона «Игры престолов» Кларк утвердили на роль в спектакле на Бродвее. Тогда стало известно, что аневризма Эмили увеличилась вдвое. Чтобы справиться с болью, она постоянно принимала морфин. Нужно было делать вторую операцию, которая должна была быть легче первой.

— Операция прошла неудачно. Я пришла в себя с криками от боли. Началось сильное кровотечение, и врачи сказали, что мои шансы выжить весьма сомнительны.

Третью операцию провели сразу же. Реабилитация была еще более болезненной, чем в первый раз.

— Я выглядела так, словно пережила войну более ужасную, чем те, что переживала Дайнерис, — рассказывает актриса. — Кусочки моего черепа были залатаны титаном. Сейчас у меня огромный шрам вдоль всего черепа, я думала, что он у меня останется и будет заметен. Но больше всего я беспокоилась о когнитивных и сенсорных способностях. Какой будет концентрация? Память? Периферийное зрение? Теперь я говорю людям, что кровоизлияние лишило меня хорошего вкуса на мужчин. Но, конечно, тогда это не казалось смешным.

Через шесть недель после операции National Enquirer опубликовал новость о болезни Кларк, хотя она отрицала произошедшее.

— Но теперь, после всех этих лет, я говорю вам полную правду. Пожалуйста, поверьте: я знаю, что мой опыт вряд ли уникален. Огромное количество людей пострадали гораздо сильнее.

Пройдя через операции, Эмилия Кларк решила помимо актерской карьеры посвятить себя благотворительности. Она занимается проектом Дейенерис Таргариен, который помогает людям, получившим черепно-мозговые травмы или пережившим инсульт.