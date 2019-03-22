«Если твой ребенок так орет, то, может, ты посидишь дома?» Мнение о том, почему «я же мать» стало оскорблением

«Я же мать» — сегодня звучит как оскорбление. Почему образ матерей в современном мире у многих вызывает негатив и кто в этом виноват — рассуждает колумнист Анна Златковская .

Всегда считала, что быть мамой — не самое главное в жизни достижение. Материнство — это интимная и абсолютно личная история. Для нормального человека рожать ребенка или нет — это, обычно, обдуманный шаг. И даже если ребенок рождается в момент, когда ты не совсем готова (а часто совсем не готова), включается инстинкт, ощущение наполненности и счастья, понимание: теперь ты не одна в этом мире. Ребенок для любой мамы (об отклонениях упоминать не будем) лучший на свете, самый красивый, самый умный, самый-самый. Это действительно квинтэссенция любви в абсолютно бескорыстном варианте. Которая, впрочем, не помогает стать идеальной мамой: жизнь наполняется тревогами, комплексами и всякими бытовыми трудностями.





Но все вышеперечисленное — не повод считать себя героиней и ожидать, что теперь весь мир тебе должен. Должен любить твоего ребенка и восхищаться им. Должен уступать место в транспорте, должен терпеть крики в кафе, должен давать льготы на жилье и пропускать без очереди.

Существует лишь внутреннее негласное правило и понимание, что женщине с грудничком на руках — трудно, а значит, нужно помочь ей открыть дверь или уступить место в автобусе. Так же мы поступаем, если видим инвалида или человека в пожилом возрасте. Добровольный акт помощи, говорящий об обществе в целом — гуманном обществе, которому не чуждо поддержать того, кто в этом нуждается.

Но когда в поликлинику врывается очередная многодетная мать или просто «очень сильно переживающая мать» и требует пройти прямо сейчас к врачу, наплевав на всех остальных, — это дикость. Когда женщина в ресторане распахивает рубашку, чтобы покормить младенца, считая, что она мать и имеет право оголить грудь, где ей хочется, — это для меня невоспитанность. Лично я не против кормления где бы то ни было, но люди в общественном месте могут считать иначе — и это их право.

Часто женщины считают рождение детей некой высшей миссией и потом очень обижаются, когда им мягко намекают, что жизнь только детьми не ограничивается. Это прекрасно, если ты хорошая мама и твои дети в будущем станут добропорядочными людьми, которые, возможно, даже войдут в историю. Но все-таки зачатие — дело пока что добровольное и является исключительно задачей/ответственностью/проблемой (нужное подчеркнуть) родителей. Это никак не возвышает их и никак не должно ущемлять всех тех, у кого детей нет. Эта вечная гонка за правом на приоритетность и порождает такую общественную вражду, когда одна группа пытается довлеть над другой — мол, у нас дети и поэтому нам положено.





Так, недавно одна девушка сетовала в Сети на то, что не могла спокойно поесть в ресторане, так как пришла семья с младенцем, который очень громко орал. Из-за этого у автора поста не получилось отдохнуть, и она задалась вопросом: «Если твой ребенок так орет, то, может, ты посидишь дома?». С одной стороны, получается, бедной маме уже и не выбраться никуда, пока ее малыш не станет чуть осознаннее. С другой, если ты понимаешь, что твой ребенок беспокойный, наверное, и правда, стоит немного подождать? Ну пройдет этот период «зубов и колик», и ты сможешь поесть в ресторане спокойно. Тем более что сейчас и в Минске есть кафе, где оборудованы детские места и дружелюбно относятся к бегающим и ревущим детям.

Я сама до рождения сына была крайне нетерпелива к детскому шуму. Да и сейчас иногда дергаюсь, даже "Макдональдсы" обхожу стороной, потому что там вечный детский праздник. Мне его и так хватает в жизни, и хочется тишины.





Если вдруг рядом со мной разразится младенческий плач, я не стану ругаться и возмущаться — сейчас я знаю, каково это, когда ребенок беспокойный. Но давайте будем честны, все-таки свобода — это еще и уважение к другим. Если ты знаешь, что твой маленький ребенок уже через полчаса закатит истерику, вряд ли стоит заказывать обед из трех блюд в месте, куда большинство приходит без детей.

Часто «яжематери» любят акцентировать на том, что им сложнее живется. Ну, знаете, все эти вздохи: «Ах, ты без детей, куда тебе понять» или «ну у меня дети, нет столько времени, возможностей, финансов» и cetera.

Позиция "я несчастна, но я всегда сверху" как-то раздражает. Особенно потому, что пора бы избавиться от идеи, что твой выбор родить детей — это вселенская проблема.



Скриншот из рекламного ролика «Часики»

У каждого свои проблемы — простая истина. Люди, живущие без детей, не обязаны выслушивать эту ересь про время, возможности и деньги. И тем более этим сочувствующим-поучающим тоном. Кто-то воспитывает детей, кто-то котов и собак, кто-то волонтерит или заботится о пожилых родителях. А кто-то, да, живет для себя — по собственному желанию. И упрекать в этом означает только одно: а ты не завидуй.

Решились на детей? Молодцы. Только пусть это и будет ваша ответственность, а не всех кто вокруг: чай живем в век противозачаточных средств.

Конечно, как мама я признаю, что у семей с детьми хватает проблем. Да не только у них. Хочется безбарьерной среды, детских стульчиков в общественных местах, мест для кормления и переодевания, понимания, что дети не манекены, им нужна свобода передвижений.

Стоит мягче относиться к крику и шуму, создавать больше площадок для детей, помогать тем, кто остался в беде, когда, не дай бог, один родитель воспитывает малышей.

Но все это нужно не только требовать, но и создавать самим, предлагать, уважая при этом тех, кому важнее личный комфорт. Тогда термин «яжемать» исчезнет как ругательство. А станет тем самым статусом личного выбора. И самым нежным на свете словом — мама, несущим единый смысл — любовь.

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