ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если твой ребенок так орет, то, может, ты посидишь дома?» Мнение о том, почему «я же мать» стало оскорблением

23.03.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Я же мать» — сегодня звучит как оскорбление. Почему образ матерей в современном мире у многих вызывает негатив и кто в этом виноват — рассуждает колумнист Анна Златковская.

Всегда считала, что быть мамой — не самое главное в жизни достижение. Материнство — это интимная и абсолютно личная история. Для нормального человека рожать ребенка или нет — это, обычно, обдуманный шаг. И даже если ребенок рождается в момент, когда ты не совсем готова (а часто совсем не готова), включается инстинкт, ощущение наполненности и счастья, понимание: теперь ты не одна в этом мире. Ребенок для любой мамы (об отклонениях упоминать не будем) лучший на свете, самый красивый, самый умный, самый-самый. Это действительно квинтэссенция любви в абсолютно бескорыстном варианте. Которая, впрочем, не помогает стать идеальной мамой: жизнь наполняется тревогами, комплексами и всякими бытовыми трудностями.


Но все вышеперечисленное — не повод считать себя героиней и ожидать, что теперь весь мир тебе должен. Должен любить твоего ребенка и восхищаться им. Должен уступать место в транспорте, должен терпеть крики в кафе, должен давать льготы на жилье и пропускать без очереди.

Существует лишь внутреннее негласное правило и понимание, что женщине с грудничком на руках — трудно, а значит, нужно помочь ей открыть дверь или уступить место в автобусе. Так же мы поступаем, если видим инвалида или человека в пожилом возрасте. Добровольный акт помощи, говорящий об обществе в целом — гуманном обществе, которому не чуждо поддержать того, кто в этом нуждается.

Но когда в поликлинику врывается очередная многодетная мать или просто «очень сильно переживающая мать» и требует пройти прямо сейчас к врачу, наплевав на всех остальных, — это дикость. Когда женщина в ресторане распахивает рубашку, чтобы покормить младенца, считая, что она мать и имеет право оголить грудь, где ей хочется, — это для меня невоспитанность. Лично я не против кормления где бы то ни было, но люди в общественном месте могут считать иначе — и это их право.

Часто женщины считают рождение детей некой высшей миссией и потом очень обижаются, когда им мягко намекают, что жизнь только детьми не ограничивается. Это прекрасно, если ты хорошая мама и твои дети в будущем станут добропорядочными людьми, которые, возможно, даже войдут в историю. Но все-таки зачатие — дело пока что добровольное и является исключительно задачей/ответственностью/проблемой (нужное подчеркнуть) родителей. Это никак не возвышает их и никак не должно ущемлять всех тех, у кого детей нет. Эта вечная гонка за правом на приоритетность и порождает такую общественную вражду, когда одна группа пытается довлеть над другой — мол, у нас дети и поэтому нам положено.


Так, недавно одна девушка сетовала в Сети на то, что не могла спокойно поесть в ресторане, так как пришла семья с младенцем, который очень громко орал. Из-за этого у автора поста не получилось отдохнуть, и она задалась вопросом: «Если твой ребенок так орет, то, может, ты посидишь дома?». С одной стороны, получается, бедной маме уже и не выбраться никуда, пока ее малыш не станет чуть осознаннее. С другой, если ты понимаешь, что твой ребенок беспокойный, наверное, и правда, стоит немного подождать? Ну пройдет этот период «зубов и колик», и ты сможешь поесть в ресторане спокойно. Тем более что сейчас и в Минске есть кафе, где оборудованы детские места и дружелюбно относятся к бегающим и ревущим детям.

Я сама до рождения сына была крайне нетерпелива к детскому шуму. Да и сейчас иногда дергаюсь, даже "Макдональдсы" обхожу стороной, потому что там вечный детский праздник. Мне его и так хватает в жизни, и хочется тишины.


Если вдруг рядом со мной разразится младенческий плач, я не стану ругаться и возмущаться — сейчас я знаю, каково это, когда ребенок беспокойный. Но давайте будем честны, все-таки свобода — это еще и уважение к другим. Если ты знаешь, что твой маленький ребенок уже через полчаса закатит истерику, вряд ли стоит заказывать обед из трех блюд в месте, куда большинство приходит без детей.

Часто «яжематери» любят акцентировать на том, что им сложнее живется. Ну, знаете, все эти вздохи: «Ах, ты без детей, куда тебе понять» или «ну у меня дети, нет столько времени, возможностей, финансов» и cetera.

Позиция "я несчастна, но я всегда сверху" как-то раздражает. Особенно потому, что пора бы избавиться от идеи, что твой выбор родить детей — это вселенская проблема.


Скриншот из рекламного ролика «Часики»

У каждого свои проблемы — простая истина. Люди, живущие без детей, не обязаны выслушивать эту ересь про время, возможности и деньги. И тем более этим сочувствующим-поучающим тоном. Кто-то воспитывает детей, кто-то котов и собак, кто-то волонтерит или заботится о пожилых родителях. А кто-то, да, живет для себя — по собственному желанию. И упрекать в этом означает только одно: а ты не завидуй.

Решились на детей? Молодцы. Только пусть это и будет ваша ответственность, а не всех кто вокруг: чай живем в век противозачаточных средств.

Конечно, как мама я признаю, что у семей с детьми хватает проблем. Да не только у них. Хочется безбарьерной среды, детских стульчиков в общественных местах, мест для кормления и переодевания, понимания, что дети не манекены, им нужна свобода передвижений.

Стоит мягче относиться к крику и шуму, создавать больше площадок для детей, помогать тем, кто остался в беде, когда, не дай бог, один родитель воспитывает малышей.

Но все это нужно не только требовать, но и создавать самим, предлагать, уважая при этом тех, кому важнее личный комфорт. Тогда термин «яжемать» исчезнет как ругательство. А станет тем самым статусом личного выбора. И самым нежным на свете словом — мама, несущим единый смысл — любовь.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я же мать» - сегодня звучит как оскорбление. Почему образ матерей в современном мире у многих вызывает негатив и кто в этом виноват - рассуждает колумнист Анна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский эксперт: «К власти могут прийти практичные клептократы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика