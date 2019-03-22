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«Опереться на государство сложно». Психолог о том, почему белорусы готовы платить гадалкам и целителям

23.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Психолог Надежда Гришина объясняет, почему в нашем, таком христианском, обществе востребованы гадалки, бабки, знахари, целители и прочие эзотерические мастера, обещающие привороты, отвороты и снятие порчи.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Популярность оккультизма в Беларуси можно заметить невооруженным глазом: объявления пестрят на автобусных остановках, ларьки «Белсаюздрука» изобилуют брошюрами о магии, телеканалы продолжают показывать жаждущим «Битву экстрасенсов», а номера «ценных специалистов» передаются по сарафанному радио среди родственников и знакомых.

Доверие к этим людям действительно высоко, и сомневаюсь, что среди читателей найдется много таких, кто не обращался к ним сам либо не получал от окружающих совета обратиться. Давайте попробуем разобраться с этим феноменом.

Начну с того, что с точки зрения психологии развития, жизнь — это череда возрастных кризисов, через которые человек проходит с той или иной степенью успешности.

В процессе каждого из кризисов человек все время отделяется от чего-то и приобретает все большую степень автономии и силы. Сначала человек отделяется от материнской утробы в процессе рождения, потом отделяет свою личность от маминой при кризисе трех лет, потом отделяет свою идентичность от родительской при подростковом кризисе, и так далее. И принцип развития таков, что если кризис не был прожит человеком, то зависшие задачи будут повторяться в течение его жизни снова и снова, но только в других декорациях.

В каждом из нас от рождения заложен потенциал, который можно назвать талантом или предназначением. Но качества, необходимые для раскрытия и реализации этого потенциала, — не врожденные. Процесс их формирования непростой и требует напряжения.

Никакой педагог не научит играть на инструменте ребенка, который не занимается сам. Никакой тренер не может воспитать спортсмена, если тот не тренируется по собственной инициативе. Также и формирование внутренних качеств не может произойти, если человек не ставит перед собой такую цель. В психологии эта внутренняя мотивация называется личной ответственностью. Именно она дает свободу и силу менять свою жизнь.


А теперь — про гадалок. Вот идет человек по жизни и сталкивается с кризисом. Не с детским или подростковым кризисом, пройти который помогают родители, а с кризисом во взрослой, серьезной жизни. Например, здоровье барахлит, на работе — провал, партнер бросил, проблемы с законом — да что угодно. Ситуация слишком сложная, и у человека нет нужных знаний и ресурсов для ее разрешения. Ему необходима помощь, но ни медицина, ни юриспруденция, ни близкое окружение ему не помогают.

И тут он узнает о наличии специалиста, который внушает ему: если проблема не разрешается на грубом материальном уровне, значит, для этого есть потусторонние причины.

Обычно эзотерический сервис заключается в том, что для текущей проблемы находится объяснение в прошлом — сглаз, порча или проклятие, наложенное недавно или же десятилетия назад. Клиенту предлагают возможность снять этот мешающий и не преодолимый никакими другими способами энергетический блок за определенную плату. На что, естественно, человек не может не согласиться.

Я не могу назвать себя материалистом. И тем не менее с точки зрения практикующего психолога скажу: привлекательность помощи такого рода — в пассивно-потребительской позиции клиента.


Он получает информацию, что неприятности, произошедшие в его жизни, не следствие его собственных прошлых поступков, отсутствия каких-то качеств, наличия деструктивных установок о себе и мире. Оказывается, что человек совершенно «невинен и чист», а причиной его несчастья является чья-то зависть или злой умысел.

Например, если не ладятся отношения с мужчиной — его приворотила другая женщина. Если портится здоровье — кто-то сглазил. Если проблемы на работе — кто-то плохой пытается вытеснить с помощью порчи. И так далее.

И теперь мудрый, добрый и заботливый целитель снимет воздействие этого зла — и жизнь наладится. И с человека снимается ответственность за то, что происходит с ним в его жизни. А как психологу мне очень хорошо известно, что снятие с себя ответственности — это очень и очень желанная перспектива для любой незрелой личности, каковые составляют значительную часть общества. И я вижу именно в этом основную причину популярности такого вида услуг.

Еще одна причина популярности гадалок в том, что человеку говорят то, что он хочет услышать, и, как правило, что-то, что подпитывает его самооценку. Но, к сожалению, эта подпитка не удерживается надолго, и человек снова сталкивается с реальностью. Только денег уже не вернешь.


Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», где дамы меняют свои наряды на «французские» в дамском магазине варьете, носит иллюстративный характер.

Могу поделиться опытом обращения к целителям одной моей клиентки, которая пыталась забеременеть методом ЭКО. Она посчитала, что зачатие новой жизни — это материя, лежащая за пределами логического и рационального. И захотела узнать, не потеряет ли она свои деньги, подписываясь на дорогостоящую процедуру, эффективность которой не гарантирована. Она обращалась к трем различным гадалкам для формирования «объективной картины», и от всех получила убедительный ответ: процедура должна завершиться успешно. Каково же было ее разочарование, когда две предпринятые попытки ЭКО закончились крахом.

Нужно признать, что есть и социологические факторы популярности гадалок и целителей на постсоветском пространстве. Если кому доводилось бывать на Украине, то, думаю, вы со мной согласитесь: там увлеченность сервисами подобного рода еще выше. В то же время, пожив на Западе, я обратила внимание, что тамошнее население относится к оккультным услугам намного прохладней.

Все люди в той или иной степени нуждаются в наличии покровительственной организующей системы, роль которой в наши дни играет государство. Если эта система хорошо отлажена и граждане страны доверяют ей, это дает им достаточную степень спокойствия и уверенности, что они справятся со сложностями и неопределенностями этого мира. В тех же обществах, где опереться на государство сложно, люди ищут эту опору в других источниках. И существование «волшебников», которые обещают, что решат все ваши проблемы, манит возможностью ощутить в нашей далеко не простой жизни хоть немного больше устойчивости и защищенности.

В завершение хочу сказать: несмотря на то, что центральная идея психологии заключается в том, что мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни, надо признать, что никто из нас не бог. А потому принять внутренние и внешние ограничения — важная часть психологической зрелости. И здесь на ум не приходит ничего лучше, чем молитва, широко известная в психологических кругах: «Боже, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, мужество, чтобы изменить то, что я могу, и мудрость, чтобы различить эти вещи».

 
 
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Психолог Надежда Гришина объясняет, почему в нашем, таком христианском, обществе востребованы гадалки, бабки, знахари, целители и прочие эзотерические мастера,...
 
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