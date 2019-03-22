В Минске ищут мужчину, которому по ошибке выдали лишние 780 долларов

В Минске кассир обменного пункта выдал клиенту лишние деньги. Теперь этого клиента ищут сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска.



Изображение: minsk.mvd.gov.by



Изображение: minsk.mvd.gov.by

Мужчина пришел в обменник 8 марта в 9.55. Он хотел обменять 45 тысяч российских рублей на доллары США. Вместо положенных 671 доллара ему ошибочно выдали 1449 долларов. Клиент забрал деньги и ушел.

На вид ему 40−45 лет, рост около 180 см, плотного телосложения. Он был одет в черную куртку, темные штаны и черные ботинки. При себе у него были черная сумка и красный ежедневник. Он может передвигаться на автомобиле бордового цвета с наклейкой в виде желтого треугольника на заднем стекле.

Сотрудники уголовного розыска просят мужчину прийти в Московское РУВД для дачи объяснений. Если кто-то узнал этого человека, в милиции просят сообщить об этом в Московское РУВД лично или по телефонам 8 (029) 699-76-05, 8(017)208−78−15 или 102.