Буда-Кошелево – в пятерке самых благоустроенных населенных пунктов в стране

Также в своих категориях победителями признаны Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский.





Таковы итоги ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благо-устройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2018 год по вопросам формирования архитектурно-художественной и эстетической среды населенных пунктов. Победители определялись в пяти категориях – в зависимости от численности проживающего населения.

– В этом году особо хочется отметить благоустройство малых городов и агрогородков, – подчеркнула консультант отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Анна Кудравец. – Своей подготовкой больше всего нас поразили агрогородок Беловежский Каменецкого района, Буда-Кошелево, Копыль, Мядель и агрогородок Судково Хойникского района. Там видна хорошая работа местных исполнительных органов. Настолько большого разнообразия примененных современных технологий и интересных решений архитектурной среды по созданию хорошо оборудованных детских, спортивных площадок, обустройству малыми архитектурными формами скверов, созданию мест отдыха мы давно не видели.

Марина ЛУСЕВИЧ