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Буда-Кошелево – в пятерке самых благоустроенных населенных пунктов в стране

23.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Также в своих категориях победителями признаны Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский.

Буда-Кошелево – в пятерке самых благоустроенных населенных пунктов в стране

Таковы итоги ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благо-устройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2018 год по вопросам формирования архитектурно-художественной и эстетической среды населенных пунктов. Победители определялись в пяти категориях – в зависимости от численности проживающего населения.
– В этом году особо хочется отметить благоустройство малых городов и агрогородков, – подчеркнула консультант отдела градостроительства главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Анна Кудравец. – Своей подготовкой больше всего нас поразили агрогородок Беловежский Каменецкого района, Буда-Кошелево, Копыль, Мядель и агрогородок Судково Хойникского района. Там видна хорошая работа местных исполнительных органов. Настолько большого разнообразия примененных современных технологий и интересных решений архитектурной среды по созданию хорошо оборудованных детских, спортивных площадок, обустройству малыми архитектурными формами скверов, созданию мест отдыха мы давно не видели.
Марина ЛУСЕВИЧ

 
Теги: Гродно
 
 
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Также в своих категориях победителями признаны Гродно, Лида, Клецк, Буда-Кошелево и агрогородок Беловежский. Таковы итоги ежегодного...
 
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