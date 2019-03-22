Хорошие новости от банков

рассказывает о самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю. Кроме того, на рынок выпустили несколько новых стильных карточных продуктов и новый платежный сервис бесконтактных платежей. FINANCE.TUT.BYо самых важных и самых интересных новинках белорусского банковского рынка за прошедшую неделю.

Карточек много — интернет-банкинг один

Это должно быть действительно удобно. Ведь у каждого белоруса в среднем есть по 3 банковские карты. Например, зарплатная, кредитная и дебетовая для поездок за границу, или бонусная карта, или карта рассрочки… Словом, вариантов масса. И, так часто бывает, все эти карточки — выпущены разными банками.





На этой неделе привести этот финансовый хаос в более удобный вид решили Белинвестбанк и Приорбанк. Зайти и оплатить в таком универсальном портмоне коммуналку или разговоры по мобильному пока не получится, но есть другие, не менее полезные, функции.









Так, Приорбанк предложил добавлять в свой интернет-банк Prior Online карточки любого банка, чтобы быстро и легко совершать P2P-переводы. Новая опция позволяет в один клик переводить деньги на карты любого белорусского банка. На карточки Приорбанка переводы осуществляются бесплатно. На счета других банков и при транзакции между картами «чужих» банков — такое также возможно — с комиссией 1,2% плюс 1,5 рубля.





В Белинвестбанке доступна не только возможность переводов.





— С карты другого банка вы сможете пополнить депозит, открытый в Белинвестбанке. У вас есть возможность получать выписку по любой карте с информацией о совершенных в системе операциях, — объясняют в Белинвестбанке.

Теперь не только Apple, Samsung, но и Garmin Pay

Новый сервис для бесконтактной оплаты запустил Белгазпромбанк. Теперь совершать покупки в магазинах можно с помощью часов Garmin.





На сайте банка приводится перечень часов этой модели, для которых доступен сервис Garmin Pay, подробная инструкция по активации сервиса, схема оплаты и случаи, когда при оплате будет запрошен пароль (например, первая оплата после снятия часов с руки или отключенный датчик пульса). Работает платежный сервис с карточками системы Visa.

Стильные карточки

Новыми «пластиковыми» продуктами на этой неделе порадовали два банка.





Паритетбанк начал выпускать бесконтактных карты Visa payWave в вертикальном дизайне. Для белорусского рынка это впервые. Новая линейка включает карты Visa Business, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite.





Альфа-Банк предложил карты для киберспортсменов. Оформить их можно в одном из четырех тематических дизайнов: FIFA, Dota2, Counter-Strike и общая игровая карта.



