Президент за бизнес? А региональные чиновники против! Почему нет диалога налогоплательщиков и исполкомов?

neg.by Эксперты обсуждали существующие проблемы и пытались понять их причины, найти возможные пути решения, пишет

В регионах продолжается война с бизнесом

Еще до начала мероприятия с журналистами пообщался Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и пред­принимателей. Он обратил внимание, что проблемы конкретных предприятий на местах не решаются. И не решаются именно по вине региональных чиновников.





Государство в лице Президента подписывает Декрет № 7 «О развитии предпринимательства», где все красиво и хорошо расписано. А бюрократическая машина так построена, что не способна развернуться и решить на местах необходимые задачи. Ведь в нашей стране действует централизованная вертикаль управления. И, получается, что бизнес не может повлиять на проблему, пока на вершине этой вертикали четко не определятся, что данная проблема государству интересна, не начнут пре­творять в жизнь свое решение.





А пока на местах диалога нет. Часто там творится откровенный произвол.





Александр Швец привел вопиющие примеры, имеющие место в Минской области. В одном из районов в санитарной зоне частной пилорамы местные власти разрешили строительство жилых домов. Причем поселились в них люди не самые простые, имеющие или недавно имевшие определенный вес в госорганах. А потом начали выживать пред­принимателя вместе с его производством, судиться с ним, потому что «нам тут шумно и пыльно».





Несмотря на совершеннейшую дикость всей этой истории, хозяин пилорамы не требует снести незаконно построенное жилье, он готов к компромиссу. Хотелось бы такой же готовности со стороны региональных властей.





Второй пример – предприятие в Столбцах, которое изготавливает полуфабрикаты из яблок для производства зефира. Санстанция, превысив свои полномочия, закрыло дан­ное предприятие. Тем самым нанесла вред бюджету, прекратив поступление налогов, и поставила под угрозу существование рабочих мест. В дальнейшем решение суда под­твердило неправомерность подобных действий санстанции.





Но чиновники в белых халатах не торопятся исполнять решение суда. На предложение отменить постановление представителю предприятия и поддерживающего его бизнес-союза санитарные врачи ответили: «Нет, мы пойдем в Верховный суд».





И что дальше? Когда и Верховный суд подтвердит незаконность их действий? Сотрудники санстанции из собственных денег возместят не поступившие в бюджет налоги и экономический ущерб, нанесенный пред­приятию? Хочется надеяться, но пока ни одного подобного случая с участием чиновников не отмечено.





Даже сейчас, после принятия Декрета № 7 и других нормативных актов, направленных на поддержку бизнеса, за осмысленно и намеренно нанесенный ущерб предприниматель должен быть готов понести субсидиарную ответственность в раз­мерах всей суммы, да и риск уголовного дела ненулевой. Почему же нет вообще никакой реальной ответственности для чиновников за нанесение экономического ущерба пред­приятиям и бюджету?





За последние десятилетия сложилась совершенно дикая ситуация: облеченный властью госслужащий может демонстративно игнорировать отдельные нормативные акты, решения судов, четко зная, что ему за это ничего не будет. Ведь внесены замечательные изменения в законодательство, принято множество важ­ных документов. Но какой в них смысл, если чиновники на местах могут игнорировать решения Президента и правительства?





Ни в одной из соседних стран к бизнесу в регионах нет подобного отношения. Александр Швец отметил, что нашим предпринимателям в Смоленске и Брянске очень рады, там власти прямо говорят: «У вас в Беларуси есть проб­лемы? Здесь у вас их не будет, приезжайте!»





То есть идет борьба за инвестора, даже за микроинвестора. И к таким небольшим бизнесам, как пилорама, песчаный карьер, мы должны относиться точно так же, как и к круп­ным иностранным компаниям. По­следние, наблюдая нормальное, здоровое отношение к бизнесу на местах, будут воспринимать нашу страну гораздо лучше.

Власть предпринимателей на местах

Президент и члены правительства не могут «разруливать» каждую проблемную ситуацию. А многие из чиновников в регионах охотно создают новые проблемы вместо того, чтобы решать старые.





Александр Швец привел в качестве примера предприятие в Минском рай­оне, выкупившее два смежных участка, между которыми имеется маленькая полоска. Госкомимущество считает, что все законно, можно выделять территорию по таким-то документам. Облисполком, землеустроительные службы также уверяют, что можно выделять, все по закону. А Минский райисполком говорит нет, нельзя. Без указания конкретной причины.

И что делать с такими ситуациями?

В каждом районе, а также на уровне областей и всей страны, созданы советы по развитию пред­принимательства. Через них пред­приятия могут сообщать властям о сложившихся проблемах. Но сегодня такие обращения можно просто игнорировать, что чиновники часто и делают.





Руководитель РСПП предложил регламентировать отношения мест­ных властей и подобных советов: поступило обращение к руководителю районной вертикали – он обязан на него среагировать, вынести острый вопрос на заседание исполкома.





Необходимо также решить, кто и чем должен заниматься, и отразить в нормативных актах возможные по­следствия для нарушителей этого регламента. И это сдвинет ситуацию с мертвой точки.





Игорь Самкин, заместитель председателя РСПП, поддержал эти тезисы, отметив следующие проблемные моменты в организации советов:





1. Отсутствие понятного механизма выбора входящих в совет членов.





2. Недостаточные полномочия советов. Консультативно-совещательный орган мало на что влияет. Если бизнесмен привносит только свои вопросы и проблемы, какова тогда роль совета?





Ведущий заседание Никита Беляев, эксперт по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и антикоррупционной политике, привел результаты своего исследования работы региональных советов по развитию предпринимательства.





Вывод № 1: поручения Президента и Совета Министров выполнены частично – соответствующие структуры созданы. В каждом районе имеется совет по развитию предпринимательства. Тем не менее есть ряд особенностей, мешающих данному совету стать эффективной площадкой для решения проблем.





Вывод № 2: нет единого видения целей и задач функционирования, что приводит к хаотичному характеру работы советов.





Цели советов: помощь предприятиям всех формам собственности, консультирование бизнеса.





Вывод № 3: есть проблема с руководством советов. По мнению спикера, чтобы обеспечить независимость и про­зрачность, этот орган должен возглавлять представитель субъектов хозяйствования. Ведь это специальная структура, которая отвечает за защиту интересов бизнеса.





На примере Витебской области ситуация выглядит так: главами советов в регионах в 41% случаев являются чиновники, что можно считать прямым нарушением поручения Совета министров. В 41% случаев совет возглавляет председатель либо заместитель районного либо областного исполкома.





Вывод № 4: нет единого подхода к формированию состава совета. К при­меру, в Минском районе в нем 2 человека, а в Воложинском – 27.





Витебске совет состоит только из предпринимателей. В Гомельской об­ласти в составе таких органов преобладают чиновники. Очевидно, что диалог в подобных форматах невозможен. По мнению спикера, оптимальное количество чиновников в совете – одна треть, не более.





Вывод № 5: формальный характер работы большинства советов по развитию предпринимательства. Они­ либо вообще не собираются, либо встречаются 1–2 раза, либо заседания носят формальный или информационный характер. Некоторые советы собирались несколько раз, не имея конкретной тематики. В итоге такой орган не является ни консультативным, ни совещательным, и не решает никаких конкретных вопросов и реальных проблем бизнеса на местах.





Вывод № 6: действия республиканских властей по централизации системы принятия решений снижают уровень доверия бизнеса к государству.





Вывод № 7: уровень участия биз­нес-сообщества в работе советов очень низкий. Часть бизнеса вообще уклоняется от этой деятельности даже при наличии явных проблем. Некоторые готовы вынести острый вопрос на обсуждение, после чего самоустраняются и «дожимать ситуацию», вести диалог с чиновниками боятся или не хотят.





Вывод № 8: работа местных исполнительных органов по взаимодействию с предпринимателями носит эпизодический, импульсный характер. Какой-то системы, увы, нет.





Автор публикации: Алесь Долготович



