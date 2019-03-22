Британский эксперт: «К власти могут прийти практичные клептократы»

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«К власти могут прийти практичные клептократы», — говорит Галеотти. Они, по его мнению, мечтают о богатстве и легкой жизни и могут сделать Россию более удобным партнером для Запада. Это называется — проговорился...

Ilta-Sanomat (Финляндия): беседа в московском ресторане с российскими офицерами удивила британского исследователя — появилось имя одного из возможных преемников Путина





Марк Галеотти (Mark Galeotti), британский исследователь, специалист по вопросам России, приезжавший с визитом в Хельсинки, считает возможным, что Владимир Путин оставит свой пост после 2024 года.





«Путин уже устал и заскучал. Думаю, он захочет покинуть свой пост. Однако до этого ему нужно найти преемника, которому он может полностью доверять и при помощи которого он при желании мог бы оказывать влияние», — сказал Галеотти в беседе с «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat).





Галеотти недавно был в Москве и был поражен тем, как открыто элита страны рассуждает о завершении президентского срока Путина. Например, Галеотти встречался с офицерами, которые во время беседы в ресторане затеяли спор о том, кто станет преемником Путина.





пише т inosmi.ru «Они громко рассуждали о том, может ли Сергей Шойгу стать преемником Путина. Раньше в таком духе я слышал разве что разговоры на кухне, и это меня поразило»,т inosmi.ru





В итоге офицеры пришли к выводу, что Шойгу не сможет стать президентом, потому что он не является этническим русским.









По мнению Галеотти, в числе российской элиты, имеющей связи с преступным миром России, много тех, кто изначально не хотел присоединяться к борьбе с Западом.





«Они хотели бы продолжать воровать у себя дома и наслаждаться жизнью на Западе. Сохранять деньги в банках Запада, покупать квартиры в Лондоне, отдыхать во Франции и отправлять детей получать образование на Западе», — описывает ситуацию Галеотти.





«Они все просто ждут подходящего момента, когда старик покинет свой пост».





Нынешний конфликт с Западом будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет у власти, поскольку он, по мнению Галеотти, не способен признавать свои ошибки или идти на уступки. Новая ситуация появится тогда, когда к власти придет преемник Путина.





«Илта-Саномат» также попросила Галеотти рассказать о его взглядах на будущее России. Довольно неожиданно то, что его версия оказалась гораздо оптимистичнее четырех сценариев, которые недавно были представлены в финском докладе «Россия силы» (Voiman Venäjä).





«Я не вижу признаков того, что к власти придут ультранационалисты или военные. Однако к власти могут прийти практичные клептократы, которые хотят вернуться к старым реалиям», — говорит Галеотти, намекая на характер отношений России и Запада перед оккупацией Крыма в 2014 году.





По словам Галеотти, бесполезно мечтать о том, что Россия когда-нибудь сможет стать либеральной демократией. Но российская элита, мечтающая о богатстве и легкой жизни, все же может сделать страну более удачным партнером для Запада.





«Они хотели бы установить более успешные отношения с Западом, преобразовать закон и систему в соответствии со своими эгоистичными интересами, и это было бы хорошим результатом для России и всего мира. Я отношусь к ситуации с осторожным оптимизмом».





Галеотти считает, что Путин может начать подготовку к передаче власти с выбора способных людей среди руководителей областей. Возможного преемника пригласили бы в Москву, и здесь у него начался бы быстрый карьерный рост, а затем ему передали бы власть.





Угадать имя преемника Путина Галеотти считает невозможным.





«Возможно, он будет совершенно неизвестным для широкой публики человеком».