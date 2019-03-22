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В Беларусь приедет канцлер Австрии
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 27-29 марта посетит Минск. Эту информацию
Согласно Конституции Австрийской Республики, главой государства является президент. Он избирается всенародным голосованием на шесть лет. С 2017 года пост занимает Александр Ван дер Беллен.
Исполнительную власть — правительство Австрии — возглавляет канцлер. С 2017 года эту функцию исполняет Себастьян Курц. Но поскольку президент осуществляет преимущественно представительские функции, то реально государством руководит канцлер.
О том, что австрийский канцлер намерен посетить Минск, ранее сообщила министр по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсль. В январе она приезжала в Минск. По ее словам, канцлер будет участвовать в открытии памятника жертвам лагеря смерти «Тростенец».
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц 27-29 марта посетит Минск. Эту информацию Свободе подтвердили сразу несколько независимых друг от друга источников.
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