Саснович последней из белорусок выбыла на турнире в Майами в одиночном разряде

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Счет в матче — 4:6, 4:6. Для Саши это третье поражение в матчах против Каролин и четвертое при двух победах за вычетом Кубка Федерации с февраля.





пишет sport.tut.by В матче против экс-первой ракетки мира и чемпионки Australian Open 2018 года Каролин Возняцки (13 WTA) Александра Саснович (36 WTA) частенько делала красоту, когда выполняла выверенные удары в угол площадки, хладнокровные укороченные удары и радиоуправляемые «парашюты». Обычно свой лучший теннис Саша показывает при игре вторым номером, однако в случае с Возняцки, теннисисткой оборонительного плана, была вынуждена много атаковать, что сопряжено с ошибками,sport.tut.by



