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Саснович последней из белорусок выбыла на турнире в Майами в одиночном разряде

23.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович во втором круге турнира в Майами (призовой фонд — 9,03 млн долларов) проиграла датчанке Каролин Возняцки.


Фото: Reuters

Счет в матче — 4:6, 4:6. Для Саши это третье поражение в матчах против Каролин и четвертое при двух победах за вычетом Кубка Федерации с февраля.

В матче против экс-первой ракетки мира и чемпионки Australian Open 2018 года Каролин Возняцки (13 WTA) Александра Саснович (36 WTA) частенько делала красоту, когда выполняла выверенные удары в угол площадки, хладнокровные укороченные удары и радиоуправляемые «парашюты». Обычно свой лучший теннис Саша показывает при игре вторым номером, однако в случае с Возняцки, теннисисткой оборонительного плана, была вынуждена много атаковать, что сопряжено с ошибками, пишет sport.tut.by


 
 
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович во втором круге турнира в Майами (призовой фонд — 9,03 млн долларов) проиграла датчанке Каролин Возняцки.
 
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