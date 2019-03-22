|
Палача "Исламского государства" задержали в Венгрии
Гражданина Сирии, который предположительно был членом ИГ и участвовал к казнях, задержали в Венгрии.
Фото: iranhr.net
Палачи "за работой"
В Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Мужчина проводил казни, сообщает пресс-служба венгерской Генпрокуратуры.
Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.
Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии..
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданина Сирии, который предположительно был членом ИГ и участвовал к казнях, задержали в Венгрии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)