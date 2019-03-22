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Палача "Исламского государства" задержали в Венгрии

23.03.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Гражданина Сирии, который предположительно был членом ИГ и участвовал к казнях, задержали в Венгрии.


Фото: iranhr.net
Палачи "за работой"

В Венгрии задержали сирийца, подозреваемого в связях с террористической группировкой "Исламское государство". Мужчина проводил казни, сообщает пресс-служба венгерской Генпрокуратуры.
 
Задержанный мужчина являлся членом ИГ с 2016 года и принимал участие в массовой казни в сирийском городе Хомс. На его счету не менее 20 жертв.
 
Подозреваемый пытался въехать в Венгрию по поддельным документам, за что и был задержан в аэропорту Будапешта. Его собирались депортировать его в Грецию, где он проживал последнее время, однако спецслужбы сообщили о связях мужчины с террористами.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" примерно за два месяца казнили почти 700 пленников на востоке Сирии..


 
 
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Гражданина Сирии, который предположительно был членом ИГ и участвовал к казнях, задержали в Венгрии.
 
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