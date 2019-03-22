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Восемь стран Южной Америки создали новый политический блок

23.03.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Группа лидеров восьми стран Южной Америки подписала декларацию о создании нового политического блока PROSUR, сообщает Reuters.



В блок вошли Аргентина, Бразилия, Колумбия, Чили, Эквадор, Парагвай и Перу. Лидеры этих стран провели саммит в чилийской столице Сантьяго. На встречу они пригласили лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента страны Хуана Гуайдо.
 
Политический блок создан для урегулирования кризиса в Венесуэле, в противовес блоку UNASUR, который не смог справиться с этой задачей. Инициаторами союза стали Чили и Колумбия. 
 
Президента Венесуэлы на саммит Николас Мадуро не пригласили. Отсутствовалм также президент Боливии Эво Моралес – близкий союзник Мадуро, и президент Уругвая Табаре Васкес.
 
Напомним, 22 января в Венесуэле начались массовые акции протеста − сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо


 
 
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Группа лидеров восьми стран Южной Америки подписала декларацию о создании нового политического блока PROSUR, сообщает Reuters.
 
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