Президент поручил привести в порядок регионы наподобие Баранович и Орши

Глава государства выступил с заявлением во время встречи с активом города Барановичи и Барановичского района.

«По типу Орши определяете группы и начинайте действовать. Подвергайте ревизии все, берите жалобы людей. Два года - 11 регионов таких, как Барановичи и Орша, должны быть приведены в порядок. Там должны быть все люди заняты, дисциплина железная и нормальная зарплата. Если кто-то работать не хочет, покажите ему как и заставьте», - слова белорусского лидера приводит БЕЛТА .

Ранее в ходе совещания в Барановичах глава государства отметил, что его приезд в данный город - это продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

«Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города. В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области».

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