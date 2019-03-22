Что хотят сделать со старым домом на «Черняховке», где был клуб летчиков

В Витебске">бывшем клубе летчиков на проспекте Черняховского, 23а разместится многофункциональный центр. Здание изменит свой облик.



Бывший клуб летчиков. Фото: Игорь Матвеев

В августе 2017 года это здание площадью более 500 кв. м приобрело на аукционе за 75,8 тысячи рублей ОДО «Ударник». Предприятие представило в отдел архитектуры и градостроительства горисполкома проект на утверждение. Согласно ему будущий многофункциональный центр не сохранит исторический облик. Напротив гостиницы «Лучеса» появится сооружение с современным стеклянным фасадом.

По одной из версий, это строение еще дореволюционное: построено для челяди последнего владельца имения Лукишки Полежаева. По другой, это постройка 1930-х годов. Краевед Аркадий Подлипский считает, что клуб летчиков появился, когда в Витебске строили военный аэродром.

Перед летчиками, которые здесь жили, выступали звезды советской эстрады и кино — Любовь Орлова, Марина Ладынина.

Во время войны у здания был разрушен третий этаж. Восстановили только два и приспособили дом под жилье. В 2005 году дом признали непригодным для проживания — по санитарным и техническим нормам. Жильцы начали потихоньку обзаводиться новыми квартирами. В 2015 году здесь обитали еще семь семей. Потом стали отселять и этих людей, горисполком предоставил им государственное жилье.