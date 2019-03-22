23 марта - всемирный метеорологический день

Есть такая замечательная профессия - наблюдать за погодой. Научный интерес к климату и практическое значение его изучения в современном мире настолько огромно, что во Всемирной метеорологической организации состоит столько же стран, сколько в ООН.



23 марта отмечается Всемирный метеорологический день, который в нашей республике еще является и профессиональным праздником работников национальной гидрометеорологической службы. На Пинщине она представлена коллективом межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Непосредственно группа метеорологических наблюдений состоит из шесть человек. Ее руководитель Светлана Андреева, техники-метеорологи Ольга Гуменюк, Олег Бахуревич, Валерий Козак, Светлана Бойко, сменяя друг друга, круглосуточно каждые три часа составляют сводку погоды: от температуры почвы до высоты облаков. Инженер-агрометеоролог Елена Пешко занимается еще и наблюдениями за сельхозкультурами и передачей прогнозов погоды и штормовой информации. Отсюда мы узнаем о текущем состоянии погоды, неблагоприятных явлениях, а синоптики получают материал для составления прогнозов.



Многие измерения теперь делают «умные» приборы. С 2017 года задействована автоматизированная метеостанция, способная сообщать даже о суммарной солнечной радиации. Но все это не заменит работу на метеорологической площадке. Необходимо строго соблюдать методику измерений, их оформление, кстати за это выставляется оценка, как в школе. Нужна еще и сверка показаний автоматики с традиционным инструментарием. И уж тут не только погоду, но и время не выбирают: на метеостанциях часы идут по Гринвичу.

История гидрометеорологических наблюдений в Пинске приближается к своему 150-летию. Все началось с мелиоративных работ и развития пароходного судоходства на Полесье во второй половине ХIХ века. Причем что это произошло через три года после первого международного метеорологического конгресса, положившего основы унифицированной системы наблюдений за погодой.









Продолжительность солнечного сияния отмечается гелиографом. У прибора (слева направо) Елена ПЕШКО и Светлана АНДРЕЕВА.



Нынешний Всемирный метрологический день проходит под девизом «Солнце, земля и погода», тем самым делается акцент на значении энергии светила, которая является источником жизни на земле, движущей силой погоды. Отсюда вытекает глобальная проблема сохранения чистоты атмосферы и защитного озонового слоя.





Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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Предельные значения температур атмосферного воздуха в Пинске составляют -35,7 и +36,3. Они были зафиксированы соответственно в январе 1950 и августе 1905 года.



За последние десятилетия по-настоящему суровых зим не наблюдалось. Однако летние температуры упорно стремятся побить столетний рекорд. Так, в 2015 году в августе воздух прогрелся до +35,8.



Максимальное количество атмосферных осадков (230 мм) выпало за август 2006 года; самый сухой месяц был март 1960 года - 1 мм.

Наибольшие половодья произошли в 1979-м и 1999 году. Последний значительный паводок случился после мартовского циклона «Хавьер» шесть лет тому назад. Тогда средняя высота снежного покрова составила в Пинске до 40 см.



Для нас сильными считаются порывы ветра со скоростью 17-18 м/с. Но большего значения, чем 24 м/с в ноябре 1964 и в мае 1965 года, не отмечалось.



Можно сказать, что весна в нынешнем году началась в феврале. Средняя температура «лютага» составила +2оС, что на пять(!) градусов выше нормы. Прошедшие декада марта также была со знаком «плюс» --- 4 оС.