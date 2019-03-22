За сутки на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погиб 1 человек

С 6-00 22.03.2019 до 6-00 23.03.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 7 пожаров. Погиб 1 человек. Травмирован 1 человек. Спасено 3 человека. Огнем повреждено 5 строений.



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22.03.2019 г., 07-49. В д. Мантюты Ивацевичского района на ул. Центральной произошел пожар в нежилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1965 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стена на площади 3 кв.м. Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 12-19. В г. Пинске на ул. Дзержинского произошел пожар на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома, в 1-комнатной квартире, принадлежащей пенсионеру 1955 г.р. Огнем повреждены матрац, постельные принадлежности, ковер. Работниками МЧС из квартиры спасен хозяин квартиры, который с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, алкогольное опьянение» госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Пинская центральная больница». Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 14-28. В аг. Хотислав Малоритского района на ул. Восточной произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1950 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество. Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 14-49. В д. Оберовщина Каменецкого района на ул. Железнодорожной произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1955 г.р. Огнем повреждена кровля на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 16-37. В д. Большие Круговичи Ганцевичского района на ул. Октябрьской произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем пенсионерке 1955 г.р. (спасена до прибытия подразделений МЧС). Огнем уничтожены кровля, перекрытие, повреждены стены и внутренняя отделка внутри дома. В огне погиб сын хозяйки дома, 1980 г.р. Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 18-18. В д. Бродятин Малоритского района на ул. Советской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке 1963 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, внутренняя отделка и имущество. Причина пожара устанавливается.

22.03.2019 г., 23-00. В г. Кобрине на ул. Янтарной произошел пожар в жилом блочном доме, принадлежащем гр-ну 1977 г.р. Огнем повреждены отделка стены и пол на площади 4 кв.м, закопчены стены, потолок и имущество в комнате. Причина пожара устанавливается.

Спасенный при ДТП

22.03.2019 г., 10-44. В г. Бресте на ул. 28-го Июля произошло ДТП с участием микроавтобуса «Фольксваген» и трактора «МТЗ-80» с прицепом. Работниками МЧС из микроавтобуса спасен (деблокирован) водитель, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ «Брестская областная больница». Тракторист не пострадал.