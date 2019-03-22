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В Минске официально открыли New Yorker. Посмотрели, что там можно купить до 30 рублей
Сегодня, 23 марта, в Минске официально открылся магазин немецкого бренда New Yorker. Правда, заработал он все же
За десять минут до открытия у павильона стояло четыре человека, но ровно к 10 утра покупателей стало больше.
— Основной поток New Yorker — молодежь, у которой немного денег. Поэтому мы сделали цены, которые соответствуют европейским, — рассказывала TUT.BY сейл-менеджер бренда Людмила Шульц.
По ее словам, компания не боится конкуренции с другими магазинами одежды в Green City.
— Обидно, что белорусские покупатели ездили за одеждой New Yorker в Прибалтику и Россию. Мы не хотели, чтобы люди ездили далеко, — нужно было открывать магазин тут, — рассказала Шульц.
Женский отдел: майки от 7,99 и штаны по 24,99
Мы взяли 30 рублей и решили посмотреть, что на эти деньги в новом магазине могут себе купить молодые люди. Цены — без учета скидки, так как она будет актуальна всего один день.
Женский отдел здесь намного больше мужского. Сразу видим купальники и комплекты нижнего белья, которые продаются по частям: верх и низ. Собрать комплект и уложиться в 30 рублей получится не всегда, но вот такой бюстгальтер и трусы обойдутся в 20,98 рубля.
Подходящих под наши условия джинсов не нашли, самое дешевое — шорты за 39,99. А среди штанов из других материалов до 30 рублей увидели только спортивные за 24,99. Рядом с ними — байка в таком же стиле и по такой же цене.
Байки в большом ассортименте — за 24,99, как с молодежными надписями, так и монохромные.
Розовые и желтые шорты — 19,99 рубля.
Есть джемперы разных фасонов и расцветок. Например, черный в полоску обойдется в 24,99 рубля. Столько же будет стоить романтическая розовая кофта и бежевая с воротником. Такой же по стоимости оказалась и обычная белая рубашка без пуговиц.
Есть здесь и майки разных фасонов — от 7,99 рубля, большой выбор футболок по 12,99 и блузок-безрукавок по такой же цене. Одни из самых дорогих футболок — за 17,99 и 19,99 рубля.
Было сложно, но среди платьев мы нашли несколько штук одинакового фасона, но разной расцветки за 24,99. Остальные будут стоить дороже.
Мужской отдел: рубашки от 19,99 и джемперы по 24,99
Переходим в мужской отдел. Белья и плавок не нашли, зато есть много монохромных и в мелкую клетку рубашек по 19,99 и 24,99 рубля.
Майки разного фасона в мужском отделе тоже продают от 7,99 рубля. Но в основном за 12,99, как розовую на снимке ниже.
Или как вот эту с фламинго за 17,99.
Большой выбор мужских джемперов, как однотонных, так и с надписями, их продают за 24,99 рубля.
С джинсами и брюками такая же история, как в женском отделе. До 30 рублей нашли разве что спортивные штаны по 24,99 рубля. За такую же цену здесь продают шорты.
В отделе с кроссовками мы обнаружили мужские кеды за 24,99, похожие полуботинки и кеды есть в женском отделе, но там они стоят по 14,99.
До 30 рублей в New Yorker можно легко купить и аксессуары. Например, очки стоят 19,99 рубля, косметички для девушек — 12,99, сумки — 24,99, ремни — 12,99, шарфы — от 12,99 рубля. Мужчинам тоже предлагают аксессуары, в среднем до 30 рублей. Например, простой черный рюкзак обойдется в 24,99 рубля, а три пары носков стоят 9,99 и 12,99.
Напомним, в Минске New Yorker развивает по франшизе группа компаний «РАПА». Они же привезли в столицу
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Мы узнали, что в New Yorker можно купить до 30 рублей.
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