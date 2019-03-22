Минск и Исламабад сумели создать условия для эффективного диалога белорусских и пакистанских деловых кругов - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви с национальным праздником – Днем Пакистана, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в субботу.

"Глава государства отметил, что Минск и Исламабад сумели построить устойчивый фундамент сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, создали условия для эффективного диалога белорусских и пакистанских деловых кругов", - проинформировали в пресс-службе.

В поздравительном послании президент выразил убежденность в том, что дружественные отношения между Беларусью и Пакистаном "будут и в дальнейшем расширяться на принципах доверия и взаимной выгоды в интересах обоих народов".

А.Лукашенко пожелал Арифу Алви крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем пакистанцам – мира и благополучия, сообщили в пресс-службе.