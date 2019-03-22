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Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником

23.03.2019 10:05 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в связи с профессиональным праздником.

"Отрасль, в которой вы трудитесь, является важнейшим сектором экономики, обеспечивающим решение приоритетных социальных задач, направленных на повышение качества жизни населения", - говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой главы государства в субботу.

А.Лукашенко отметил, что благодаря профессионализму работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, их  ответственному отношению к своему делу белорусские города и села преображаются, становятся уютными и комфортными для быта, работы и отдыха миллионов жителей страны.

"Убежден, что достойный уровень обслуживания курируемых вами объектов, своевременное и качественное оказание услуг‚ искреннее стремление сделать каждый уголок Беларуси красивым и функциональным всегда будут оправдывать самые высокие ожидания", - подчеркнул президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в связи с...
 
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