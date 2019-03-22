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Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан

23.03.2019 09:58 — Разное | Интерфакс  
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны, касающийся переименования столицы республики в Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан", - говорится в сообщении с темой "О переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", опубликованном на сайте главы государства в субботу.

К.Токаев также подписал указ о переименовании столицы Казахстана. "В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе.

В нем отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий президента республики с 20 марта. В соответствии с Конституцией, полномочия президента Казахстана перешли к спикеру сената К.Токаеву, который 20 марта вступил в должность главы государства. Полномочия перешли к К.Токаеву на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

После принятия присяги К.Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя Н.Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат, рассмотрев в двух чтениях, принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

Между тем в четверг и пятницу в Астане и Алматы прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алматы - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.

Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Н.Назарбаева перенесена из Алматы в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

Переименовать столицу в честь Н.Назарбаева политики и общественники предлагали неоднократно. В последний раз, в ноябре 2016 года, казахстанские депутаты предложили переименовать столицу в Нурсултан или Назарбаев, однако глава государства выступил против этого.

 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны, касающийся переименования столицы республики в Нур-Султан,...
 
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