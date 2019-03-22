Работы художников современной Витебской школы представлены на выставке в Париже

Выставка работ художников современной Витебской школы проходит в Париже. Экспозиция представлена в галерее Intelligence, расположенной в самом центре столицы Франции, в ста метрах от Лувра.

Как сообщает официальный сайт посольства Беларуси во Франции, "мероприятие вызвало большую заинтересованность требовательной парижской публики и получило положительные отклики профессионалов".

Вниманию зрителей представлены полотна Николая Дундина, Олега Захаревича, Виктора Шилко, Олега Сковородко, Сергея Давидовича, Олега Крошкина и Сергея Плотникова.





Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель республики при ЮНЕСКО Игорь Фисенко на открытии выставки отметил важность демонстрации белорусского искусства за пределами страны. Он подчеркнул, что много выходцев из Беларуси и именно из Витебска в начале ХХ столетия фактически заложили фундамент одной из самых известных школ современного искусства в мире - Парижской школы.

Организатор выставки - посольство Беларуси во Франции, куратор – активный представитель белорусской диаспоры во Франции Анастасия Данилова.