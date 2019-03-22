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Работы художников современной Витебской школы представлены на выставке в Париже

23.03.2019 09:43 — Разное | Интерфакс  
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Выставка работ художников современной Витебской школы проходит в Париже. Экспозиция представлена в галерее Intelligence, расположенной в самом центре столицы Франции, в ста метрах от Лувра.

Как сообщает официальный сайт посольства Беларуси во Франции, "мероприятие вызвало большую заинтересованность требовательной парижской публики и получило положительные отклики профессионалов".

Вниманию зрителей представлены полотна Николая Дундина, Олега Захаревича, Виктора Шилко, Олега Сковородко, Сергея Давидовича, Олега Крошкина и Сергея Плотникова.

Работы художников современной Витебской школы представлены на выставке в Париже

Посол Беларуси во Франции, постоянный представитель республики при ЮНЕСКО Игорь Фисенко на открытии выставки отметил важность демонстрации белорусского искусства за пределами страны. Он подчеркнул, что много выходцев из Беларуси и именно из Витебска в начале ХХ столетия фактически заложили фундамент одной из самых известных школ современного искусства в мире - Парижской школы.

Организатор выставки - посольство Беларуси во Франции, куратор – активный представитель белорусской диаспоры во Франции Анастасия Данилова.

 
Теги: Витебск
 
 
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Выставка работ художников современной Витебской школы проходит в Париже. Экспозиция представлена в галерее Intelligence, расположенной в самом центре столицы Франции,...
 
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