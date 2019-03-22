Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру, сообщают в субботу ведущие американские СМИ.

В Минюсте США отметили, что У.Барр уже изучает финальную версию доклада. По некоторым данным, уже на выходных он может ознакомить конгрессменов с основными выводами спецпрокурора.

У.Барру предстоит решить, как поступить с докладом. Он может либо опубликовать полную или отредактированную версию, либо вообще обнародовать свой собственный отчёт о докладе Р.Мюллера. Также нужно решить, кому будет разрешен доступ к публикуемым документам: только лишь конгрессменам или же всем желающим.

Основной задачей Р.Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

Пока что данных о том, к каким выводам пришел Р.Мюллер, нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения ряду соратников Д.Трампа, однако ни одно из них не связано с темой предполагаемого сговора с РФ. Следователи почти не общались со СМИ и редко делали заявления о ходе работы.

Сам Д.Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора с Россией у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, такой сговор с Москвой существовал у его противников - демократов.

Американские спецслужбы убеждены, что РФ пыталась повлиять на выборы 2016 года в США, но не добилась успеха. Россия подобные обвинения отрицает.