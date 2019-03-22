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Тарасова и Авербух трогательно поздравили Загитову и Медведеву с медалями на ЧМ

23.03.2019 10:39 — Разное | СТВ  
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Новости России. 22 марта на ЧМ в Сайтаме определились победительницы женского одиночного катания. Лучшими стали Загитова, Турсынбаева и Медведева. Фигуристок с успешным выступлением поздравили Тарасова и Авербух.  

«Поздравляю всех девочек! Алина Загитова большая умница, провела тяжелейший сезон, доказала всем, что она абсолютная чемпионка!», – написал продюсер и хореограф.  

Илья порадовался, что Алина не стала кататься вполсилы, имея преимущество после короткой программы, а продемонстрировала лучшее, на что способна.  

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Тарасова и Авербух трогательно поздравили Загитову и Медведеву с медалями на ЧМ
Фото: Getty Images  

«Браво Женя, медаль бесспорно выстраданная, медаль дающая силы идти дальше, медаль говорящая, что Женя не сказала главного слова в спорте, она ещё имеет все возможные шансы себя проявить и показать!», – порадовался за спортсменку Авербух.  

Также хореограф фигурного катания упомянул выдающийся результат команды Этери, поскольку все три победительницы тренируются или тренировались под началом Тутберидзе.  

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Татьяна Тарасова тоже похвалила фигуристок за прекрасный прокат.  

«Поздравляю вас, наши девочки. Люблю вас, вы делаете нас счастливыми. Алина! Женя! Элизабет – ты продолжаешь дело Дениса», – поздравила победительниц Тарасова.  

О представителях России в мужском катании Татьяна отозвалась несколько иначе. 

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Новости России. 22 марта на ЧМ в Сайтаме определились победительницы женского одиночного катания. Лучшими стали Загитова, Турсынбаева и Медведева. Фигуристок с...
 
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