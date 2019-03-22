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Тарасова и Авербух трогательно поздравили Загитову и Медведеву с медалями на ЧМ
Новости России. 22 марта на ЧМ в Сайтаме
«Поздравляю всех девочек! Алина Загитова большая умница, провела тяжелейший сезон, доказала всем, что она абсолютная чемпионка!», –
Илья порадовался, что Алина не стала кататься вполсилы, имея преимущество после
«Браво Женя, медаль бесспорно выстраданная, медаль дающая силы идти дальше, медаль говорящая, что Женя не сказала главного слова в спорте, она ещё имеет все возможные шансы себя проявить и показать!», – порадовался за спортсменку Авербух.
Также хореограф фигурного катания упомянул выдающийся результат команды Этери, поскольку все три победительницы тренируются или тренировались под началом Тутберидзе.
Татьяна Тарасова тоже похвалила фигуристок за прекрасный прокат.
«Поздравляю вас, наши девочки. Люблю вас, вы делаете нас счастливыми. Алина! Женя! Элизабет – ты продолжаешь дело Дениса», –
О представителях России в мужском катании Татьяна отозвалась несколько иначе.
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Новости России. 22 марта на ЧМ в Сайтаме определились победительницы женского одиночного катания. Лучшими стали Загитова, Турсынбаева и Медведева. Фигуристок с...
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