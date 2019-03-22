Работа на совесть = отличные результаты

Работников ПУ «Северный», которые стабильно показывают отличные результаты, отдают много сил и энергии для достижения общих целей, в начале марта в рамках районной акции «Наш животновод» поздравили председатели райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Татьяна Груганова и райкома ОО «БРСМ» Антонина Козырева (на снимке).





Слова благодарности за самоотверженный труд были адресованы оператору на участке откорма Валентине Андреевне Лаской. Женщина трудится на сельхозпредприятии с 1995 г. Среднесуточный привес в ее группе в прошлом году составил 604 г, обеспечена сохранность поголовья в 98,3%. Подарки от райкома профсоюза работников АПК получила и оператор на участке доращивания Людмила Фёдоровна Власова, которая работает здесь уже около 20 лет. Привес в ее группе в 2018 г. составил 388 г, сохранность поголовья — 79%. В числе передовых животноводов свинокомплекса — оператор на участке доращивания Светлана Эдуардовна Савченко. Ею обеспечен среднесуточный привес в 389 г, сохранность — в 76%. На участке опоросов свои задачи выполняет оператор Вера Евгеньевна Таранкова. По результатам работы в 2018 г. она обеспечила привес в 258 г, сохранность поголовья — в 96%. Наталья Григорьевна Егорова, также работающая на участке опоросов, в прошлом году показала отличный результат. Среднесуточный привес в ее группе составил — 258 г, сохранность поголовья — 95%. Татьяна Груганова вручила животноводам подарки и благодарности, денежные премии от профкома предприятия.

Антонина Козырева отметила молодых работников предприятия. В этот раз ими стали инженер по охране окружающей среды Виталия Долголёва и молодой специалист, инженер-механик Ярослав Барков. Ведущий экономист ПУ «Северный» Антонина Стапунова отмечает, что молодые люди — целеустремленные и отзывчивые, они выполняют свои обязанности ответственно, приходят на помощь коллегам и стараются не отставать от более опытных товарищей.

Музыкальный подарок труженикам села сделали работники автоклуба Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района.

Любовь ШЛЕЙКО.