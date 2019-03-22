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Вандалы разгромили кладбище в Солигорском районе
Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала.
© Photo: Электронный Солигорск
Неизвестные граждане разгромили несколько могил на кладбище в одной из деревень в Солигорском районе,
По информации ресурса, вандалы разбили несколько надгробных гранитных плит на погосте, расположенном в населенном пункте Метявичи.
Сообщается, что поврежденными оказались надгробия на сельском кладбище – разрушенные могилы обнаружили местные жители, пришедшие на места захоронения родственников к Радунице.
Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала,
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Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала.
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