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Вандалы разгромили кладбище в Солигорском районе

23.03.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала.


 © Photo: Электронный Солигорск

 Неизвестные граждане разгромили несколько могил на кладбище в одной из деревень в Солигорском районе, сообщил в пятницу ресурс "Электронный Солигорск".

По информации ресурса, вандалы разбили несколько надгробных гранитных плит на погосте, расположенном в населенном пункте Метявичи.

Сообщается, что поврежденными оказались надгробия на сельском кладбище – разрушенные могилы обнаружили местные жители, пришедшие на места захоронения родственников к Радунице.

Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала, пишет sputnik.by

 
 
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Какие меры приняли местные правоохранители, пока не известно – официальное сообщение по факту вандализма милиция пока не обнародовала.
 
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