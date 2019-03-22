Вандалы разгромили кладбище в Солигорском районе

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сообщил в пятницу ресурс "Электронный Солигорск". Неизвестные граждане разгромили несколько могил на кладбище в одной из деревень в Солигорском районе,в пятницу ресурс "Электронный Солигорск".





По информации ресурса, вандалы разбили несколько надгробных гранитных плит на погосте, расположенном в населенном пункте Метявичи.





Сообщается, что поврежденными оказались надгробия на сельском кладбище – разрушенные могилы обнаружили местные жители, пришедшие на места захоронения родственников к Радунице.



