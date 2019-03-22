ОАО «Гомельстекло» опубликовало отчет о работе в 2018 году. Он появился на Едином портале финансового рынка.





Предприятие в прошлом году увеличило выручку от реализации на 2,17% до 242,2 млн. рублей. Пропорционально выросла и прибыль от реализации до 68,5 млн. рублей.





Чистая прибыль предприятия увеличилась в 3,2 раза до 17,29 млн. рублей.





«Гомельстеклу» за прошлый год также удалось сократить задолженность по кредитам и займам. Она снизилась на 9,1% до 466,2 млн. рублей.