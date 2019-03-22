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500 деятелей общества и культуры Беларуси обратились к Дале Грибаускайте

23.03.2019 10:59 — Разное | Партизан  
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Обращение касается перезахоронения останков повстанцев 1863-1864 годов, повешенных царскими властями.



Останки нашли на горе Гедимина в Вильнюсе. Генетическая экспертиза обнаружила: среди захороненных — и Кастусь Калиновский. Белорусская общественность обращается к президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису, другим уполномоченным лицам. На момент получения обращения Редакцией «Нашей Нивы» обращение подписали около 500 человек. Подписи продолжают поступать.

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius

 LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius

 LR Užsienio reikalų Ministrui Linui Linkevičiui

J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius

 LR Kultūros Ministrui Mindaugui Kvietkauskui

Jono Basanavičiaus g. 5, Vilnius 01118

Белорусская общественность с волнением следит за процессом перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов, найденных на горе Гедимина.

Те повстанцы — национальные герои не только Литвы и Польши, но и Беларуси.

Среди них Кастусь Калиновский — символ борьбы Беларуси за свою независимость, человек, который выдавал первую газету на белорусском языке. Его пример вдохновляет и нынешнее поколение белорусского молодежи на борьбу за свободу и самоопределение.

Повстанцы — литовцы, белорусы, поляки — вместе боролись с царскими оккупантами, вместе отдавали свою жизнь, вместе разговаривали по-белорусски, литовски, польски, чтобы Литва, Беларусь, Польша стали свободными.

Могилы повстанцев будут местом паломничества молодых белорусов. Ради будущего Беларуси важно, чтобы надписи на их могилах были и на белорусском языке. Просим учесть это при решении вопросов перезахоронения. Это поможет сближению белорусского и литовского народов, имеющих общую тысячелетнюю историю.

Станіслаў Шушкевіч, першы кіраўнік незалежнай Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі

Радзім Гарэцкі, акадэмік Акадэміі навук Беларусі

Алесь Бяляцкі, кіраўнік праваабарончага цэнтра «Вясна», былы палітвязень

Івонка Сурвіла, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў эміграцыі

Аляксандр Мілінкевіч, кандыдат фізіка-матэматычных навук, экс-кандыдат у прэзідэнты

Сяргей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў

Мікалай Шарах, старшыня Свабоднага прафсаюза Беларускага

Лявон Баршчэўскі, перакладчык, намеснік дырэктара Беларускага гуманітарнага ліцэя, дэпутат Вярхоўнага Савета (1990—1996)

Алена Анісім, старшыня Таварыства беларускай мовы, дэпутат Палаты прадстаўнікоў

Уладзімір Арлоў, пісьменнік

Валянцін Голубеў, доктар гістарычных навук, дэпутат Вярхоўнага Савета (1990—1996)

Людміла Сінькова, прафесар філалогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Аляксандр Смалянчук, доктар гістарычных навук, прафесар Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук

Анатоль Вярцінскі, пісьменнік, дэпутат Вярхоўнага Савета (1990—1996)

Сяргей Мацкевіч, старшыня Працоўнай групы Асамблеі няўрадавых арганізацый Беларусі

Лявон Вольскі, спявак
и другие....
 
 
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Обращение касается перезахоронения останков повстанцев 1863-1864 годов, повешенных царскими властями.
 
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