УЕФА выдвинул обвинения Неймару за пост в Инстаграме









Напомним, в добавленное ко второму тайму время Дамир Скомина назначил пенальти в ворота ПСЖ за игру рукой защитника Преснеля Кимпембе. Он сделал это после просмотра видеоповтора. Неймар посчитал пенальти несправедливым, поскольку защитник находился к мячу спиной. Травмированный нападающий ПСЖ не забыл упомянуть об этом в своей истории в Инстаграме, попутно обругав арбитров.





"Это позор, посадили смотреть повторы 4 человек, которые не разбираются в футболе. Это не пенальти. Ой, да идите на**й», — написал тогда Неймар.





Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине рассмотрит этот эпизод. Дата рассмотрения дела еще не известна. Неймар может получить до 3 матчей дисквалификации.





Бразилец продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, полученного в игре со "Страсбуром" в Кубке Франции.





27-летний Неймар в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 ассистами.