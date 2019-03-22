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УЕФА выдвинул обвинения Неймару за пост в Инстаграме
УЕФА расследует поведение Неймара, оскорбившего арбитров после игры ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщил официальный сайт организации.
Напомним, в добавленное ко второму тайму время Дамир Скомина назначил пенальти в ворота ПСЖ за игру рукой защитника Преснеля Кимпембе. Он сделал это после просмотра видеоповтора. Неймар посчитал пенальти несправедливым, поскольку защитник находился к мячу спиной. Травмированный нападающий ПСЖ не забыл упомянуть об этом в своей истории в Инстаграме, попутно обругав арбитров.
"Это позор, посадили смотреть повторы 4 человек, которые не разбираются в футболе. Это не пенальти. Ой, да идите на**й», — написал тогда Неймар.
Комитет УЕФА по контролю, этике и дисциплине рассмотрит этот эпизод. Дата рассмотрения дела еще не известна. Неймар может получить до 3 матчей дисквалификации.
Бразилец продолжает восстанавливаться после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, полученного в игре со "Страсбуром" в Кубке Франции.
27-летний Неймар в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах за ПСЖ во всех турнирах, отметившись 20 голами и 8 ассистами.
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УЕФА расследует поведение Неймара, оскорбившего арбитров после игры ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" (1:3), сообщил официальный сайт организации.
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