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«Суточные 9 рублей и оплата любого транспорта, кроме такси»: в Беларуси новые условия оплаты командировок

23.03.2019 10:51 — Разное | Партизан  
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На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина о возмещении расходов в служебных командировках.

Например, оплата суточных в командировках по стране выросла до 9 рублей с 3,5 рублей, как было ранее в однодневных командировках. Работодателя также обязали выдавать командированным аванс и обеспечивать средства на зарплатной карте.

На жилищные расходы командированным решено выдавать: 50 рублей (Минск и облгорода), 25 (райцентры), 20 рублей (в других городах и поселках) без предоставления подтверждающих документов. Если расходы были больше, наниматель обязан их возместить после предъявления подтверждающих документов.

Расходы на проезд будут погашаться по любым тарифам, кроме путешествия бизнес-классом. Проезд также оплатят – кроме такси, а за границей и эти расходы, только если их не взяла на себя принимающая сторона.

Отдельно прописаны правила возмещения расходов для водителей-международников. Их суточные составят на менее 25 и не более 150 евро за командировку.
 
Теги: Минск
 
 
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На Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина о возмещении расходов в служебных командировках.
 
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