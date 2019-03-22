Что Россия ищет на побережье Сирии?





Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс

© РИА Новости, Михаил Алаеддин





сообщает inosmi.ru Появилась информация об отправке группы российских археологов на сирийское побережье для изучения древних портовых городов. Но специалист сирийского Института археологии Саад Фенс убежден, что это лишь предлог. Настоящая цель — это разведка нефтяных и газовых месторождений. Кроме того, Москва хочет всем показать, что Сирия стала ее колонией, не сомневается Саад,inosmi.ru





Российские СМИ объявили об отправке группы российских археологов на сирийское побережье для изучения древних портовых городов, которые в настоящее время скрыты водами Средиземного моря.





Российские ученые будут заниматься поисками артефактов в акватории, где раньше располагались финикийские, античные и средневековые порты, исчезнувшие под водой из-за стихийных бедствий. Об этом сообщил портал «Хештег Сурия» (Hashtag Syria) со ссылкой на российскую газету «Известия».





«Центр морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета выступил организатором подводно-археологической экспедиции в территориальных водах Сирии, которая состоится во второй половине 2019 года при поддержке Минобороны РФ и Института востоковедения РАН», — говорится в сообщении на официальном сайте Севастопольского государственного университета.





Перед археологами стоит трудная задача из-за сложности археологических раскопок на море, а также высокой стоимости самого процесса.





Глава департамента археологических наблюдений и документации Института археологии в Дамаске Саад Фенса сообщил, что русские преследует другие цели, не связанные с древностями и исследованиями.





Он считает, что Россия своими действиями преследует широкие стратегические, политические, военные и экономические цели.

Российская колония

По мнению Фенса, Россия стремится продемонстрировать, что Сирия полностью находится под ее контролем, в военном, экономическом и культурном отношении. Он напомнил об организации концерта российского оркестра в амфитеатре сирийской Пальмиры в 2016 году.





Саад Фенса сослался на международную конкуренцию и попытку России продемонстрировать, что она преодолела технологическую слабость. Он напомнил о гибели российской атомной подводной лодки «Курск» и всего ее экипажа в 2000 году. «Это черная страница в истории страны, поэтому Путин стремится стереть из памяти этот инцидент. Он постоянно говорит о квантовом скачке российских технологий на всех уровнях», — добавил Фенса.

Поиск нефти и газа

Саад Фенса предположил, что изучение древних портовых городов всего лишь предлог, а настоящей целью прибытия российской группы археологов на побережье Сирии является разведка нефтяных и газовых месторождений на восточном берегу Средиземного моря. «По моему мнению, сирийский режим распространил информацию об огромных запасах газа на сирийском побережье, поскольку речь идет о безопасности страны», — заявил он.





«Геополитическое положении Сирии играет немаловажную роль в конфликте. Совершенно очевидно, что Россия не хочет подогревать интерес США и международных нефтяных компаний, особенно французских, которые считают, что у них есть исторические права и привилегии в сирийском нефтегазовом секторе», — считает Фенса.





Он добавил, что между Европой и Россией существует конкуренция по многим вопросам, включая Сирию.

Иллюзия

Археолог исключил версию поиска и изучения древностей на сирийском побережье. По его мнению, археологические артефакты, затонувшие в акватории Средиземного моря в Сирии, в буквальном смысле «иллюзия».





«Нет никаких сведений о крупных сражениях или катастрофах, произошедших на сирийском побережье, а также об ураганах или стихийных бедствиях, поэтому шансы найти какие-либо археологические артефакты стремятся к нулю. Даже крепостная стена острова Арвад лишь частично находится под водой», — сообщил он.



