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Самые популярные франшизы в Беларуси — магазины кондитерской и алкогольной продукции
По итогам 2018 года франшизы белорусских производителей сладостей и алкоголя заняли первое место в рейтинге самых востребованных франшиз по версии ассоциации "Белфранчайзинг".
Познакомиться с условиями покупки готового бизнеса белорусские предприниматели смогли на бесплатном бизнес-интенсиве по франчайзингу, который прошел в Минске.
На сегодняшний день в Беларуси работают 85 франшиз, представляющие практически все направления бизнеса — от фирменных магазинов и заведений общепита до интеллектуальных игр и соляных пещер.
"87% запросов, которые к нам поступают — это приобретение франшизы стоимостью до 25 тысяч долларов. Это средняя сумма, за которую можно приобрести готовый бизнес известного белорусского бренда. Привезти в Беларусь международную франшизу стоит, конечно, в десятки раз больше, — рассказала председатель Ассоциации франчайзеров и франчайзи "Белфранчайзинг" Ольга Леонтьева. — В прошедшем году среди белорусских предпринимателей наиболее востребованными франшизами стали фирменные магазины кондитерской продукции компаний "Коммунарка" и "Красный пищевик", а также алкоголя от "Минск Кристалл".
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По итогам 2018 года франшизы белорусских производителей сладостей и алкоголя заняли первое место в рейтинге самых востребованных франшиз по версии ассоциации...
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