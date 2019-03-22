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Астана официально стала Нур-Султаном. Елбасы бессменный!

23.03.2019 10:32 — Разное | Партизан  
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы. Об этом сообщила его пресс-служба.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день.

Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.

Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах — Целиноград, а затем Акмола.


 
 
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы. Об этом сообщила его пресс-служба.
 
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