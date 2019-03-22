Астана официально стала Нур-Султаном. Елбасы бессменный!

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тексте указа. «Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан — в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», — говорится вуказа.





С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил Токаев. Парламент принял соответствующие поправки в конституцию страны в тот же день.





Решение о переименовании столицы вызвало общественный резонанс. Вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. Утром 21 марта несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей. Полиция задержала 20 протестующих.





Астана получила свое название в 1998 году, когда стала столицей республики. До 1961 года город назывался Акмолинск, в 1961-1992 годах — Целиноград, а затем Акмола.



