Жена Саакашвили намерена баллотироваться в мэры грузинского Зугдиди









"Грузия Onlinе". Жена экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Сандра Рулофс собирается баллотироваться в мэры города Зугдиди в Грузии. Об этом 22 марта проинформировало издание





Об участии Рулофс в промежуточных выборах мэра стало известно на брифинге оппозиционного объединения "Сила в единстве". Жену Саакашвили упомянул экс-кандидат в президенты Грузии на выборах 2018 года Григол Вашадзе.





Он отметил, что Рулофс может улучшить жизнь жителей Зугдиди.





Сама бывшая первая леди Грузии пообещала в случае победы на выборах переехать жить в Зугдиди и превратить город в "островок порядочности".





Внеочередные выборы мэра Зугдиди должны состояться в мае 2019 года. Это связано с тем, что предыдущего городского голову Лашу Гогию задержали за взятку. Пост мэра он покинул в сентябре 2018 года.





"Грузия Onlinе" напомнила, что в 2016 году Рулофс прошла во второй тур выборов в депутаты муниципалитета Зугдиди, но от дальнейшей борьбы отказалась якобы из-за фальсификаций.





Зугдиди находится на западе Грузии, в 318 км от Тбилиси. Население города составляет около 43 тыс. человек.