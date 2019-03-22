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Жена Саакашвили намерена баллотироваться в мэры грузинского Зугдиди
В случае победы на выборах мэра грузинского Зугдиди жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс пообещала переехать в город и превратить его в "островок порядочности".
Жена экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили Сандра Рулофс собирается баллотироваться в мэры города Зугдиди в Грузии. Об этом 22 марта проинформировало издание
Об участии Рулофс в промежуточных выборах мэра стало известно на брифинге оппозиционного объединения "Сила в единстве". Жену Саакашвили упомянул экс-кандидат в президенты Грузии на выборах 2018 года Григол Вашадзе.
Он отметил, что Рулофс может улучшить жизнь жителей Зугдиди.
Сама бывшая первая леди Грузии пообещала в случае победы на выборах переехать жить в Зугдиди и превратить город в "островок порядочности".
Внеочередные выборы мэра Зугдиди должны состояться в мае 2019 года. Это связано с тем, что предыдущего городского голову Лашу Гогию задержали за взятку. Пост мэра он покинул в сентябре 2018 года.
"Грузия Onlinе" напомнила, что в 2016 году Рулофс прошла во второй тур выборов в депутаты муниципалитета Зугдиди, но от дальнейшей борьбы отказалась якобы из-за фальсификаций.
Зугдиди находится на западе Грузии, в 318 км от Тбилиси. Население города составляет около 43 тыс. человек.
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В случае победы на выборах мэра грузинского Зугдиди жена экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Рулофс пообещала переехать в город и превратить его в...
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