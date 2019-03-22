ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО «Барановичхлебопродукт» переплатило почти 1 млн рублей за покупку ветпрепаратов через посредника. Собираются возбуждать уголовное дело

23.03.2019 10:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов во время встречи Александра Лукашенко с активом города Барановичи и Барановичского района 22 марта.

ОАО «Барановичхлебопродукт» переплатило почти 1 млн рублей за покупку ветпрепаратов через посредника. Собираются возбуждать уголовное дело

— Даже сейчас мы имеем факты, после того как неоднократно проговаривали, не одно уголовное дело было возбуждено в отношении недобросовестных посредников. Вот, кстати, вопиющий пример — «Барановичхлебопродукт» докупает ветпрепараты, которые выпускаются у нас в Беларуси, через посредника, переплачивая почти миллион рублей, — рассказал Леонид Анфимов.

В то же время, заметил он, в хозяйствах, которые принадлежат предприятию, нет удобрений, они не подготовлены к весенним полевым работам из-за отсутствия средств. «Конечно, будем возбуждать уголовное дело», — заявил председатель КГК, пишет БЕЛТА.


 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил председатель КГК Леонид Анфимов во время встречи Александра Лукашенко с активом города Барановичи и Барановичского района 22 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко вышел к жителям Барановичей. Они спрашивали его про курицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика