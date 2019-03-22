ОАО «Барановичхлебопродукт» переплатило почти 1 млн рублей за покупку ветпрепаратов через посредника. Собираются возбуждать уголовное дело





— Даже сейчас мы имеем факты, после того как неоднократно проговаривали, не одно уголовное дело было возбуждено в отношении недобросовестных посредников. Вот, кстати, вопиющий пример — «Барановичхлебопродукт» докупает ветпрепараты, которые выпускаются у нас в Беларуси, через посредника, переплачивая почти миллион рублей, — рассказал Леонид Анфимов.





БЕЛТА . В то же время, заметил он, в хозяйствах, которые принадлежат предприятию, нет удобрений, они не подготовлены к весенним полевым работам из-за отсутствия средств. «Конечно, будем возбуждать уголовное дело», — заявил председатель КГК, пишет



