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Лукашенко вышел к жителям Барановичей. Они спрашивали его про курицу

23.03.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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В пятницу во время визита в Барановичи Александр Лукашенко пообщался с людьми, которые ждали его около здания горисполкома.


22 марта 2019 года. Александр Лукашенко во время встречи с жителями Барановичей. Фото — president.gov.by

Официальные СМИ пишут, что люди собрались там после того, как увидели кортеж главы Беларуси.

Местные средства массовой информации передают, что Лукашенко вышел к гражданам после встречи с руководством города и пробыл на улице около 20 минут, пишет Белсат.

После вопроса о росте цен на курицу Лукашенко пообещал людям бороться с необоснованным ростом цен.

«Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто здесь начинает шалить с ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже лезут в карманы», – ответил Лукашенко.

По словам Лукашенко, иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию.

«Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги «Атлант», который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются. Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены», – добавил Лукашенко.


 
 
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В пятницу во время визита в Барановичи Александр Лукашенко пообщался с людьми, которые ждали его около здания горисполкома.
 
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