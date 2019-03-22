Лукашенко вышел к жителям Барановичей. Они спрашивали его про курицу





22 марта 2019 года. Александр Лукашенко во время встречи с жителями Барановичей. Фото — president.gov.by





Официальные СМИ пишут, что люди собрались там после того, как увидели кортеж главы Беларуси.





пишет Белсат. Местные средства массовой информации передают, что Лукашенко вышел к гражданам после встречи с руководством города и пробыл на улице около 20 минут,Белсат.





После вопроса о росте цен на курицу Лукашенко пообещал людям бороться с необоснованным ростом цен.





«Председатель Комитета государственного контроля предлагает возродить народный контроль. Профсоюзам я поручал, чтобы они смотрели за ценами и информировали меня. Мы посмотрим, кто здесь начинает шалить с ценами. Потому что нет оснований для их роста. Это уже лезут в карманы», – ответил Лукашенко.





По словам Лукашенко, иногда предприятия вынуждены поднимать цены на свою продукцию.





«Вы не думайте, что повысилась цена на холодильник и это я забрал эти деньги. Нет, эти деньги «Атлант», который производит, и получил. Не скажу, что у них все хорошо, но они стараются. Мы контролируем и смотрим. Где-то объективно выросли цены», – добавил Лукашенко.



